Notte di paura per la giovane Clarissa all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. La giovane principessa è stata al centro dell'attenzione quando, nel bel mezzo della notte, ha spaventato tutti gli altri vipponi che stavano dormendo con lei, dicendo d aver sentito delle forti urla che provenivano dall'esterno della casa. Immediata la reazione di Clarissa e anche degli altri concorrenti che si sono subito allertati ed hanno cercato di capire cosa stesse accadendo nel bel mezzo della notte.

Terrore nella casa del Grande Fratello Vip 6: Clarissa svegliata da urla esterne

Tutto è cominciato poco dopo le tre di notte, quando Clarissa si è svegliata ed ha rivelato ai concorrenti che sono in camera da letto con lei, di essere stata svegliata dalle urla fortissime di una donna, che provenivano dall'esterno della casa del GF Vip 6 e che l'avrebbero spaventata moltissimo.

Clarissa, ancora sotto choc, ha chiesto agli altri concorrenti se avessero avuto modo di sentire anche loro le urla che, secondo lei, erano state emesse da una donna che si trovava fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Gli altri concorrenti, che in quel momento stavano dormendo, hanno però ammesso di non aver sentito nulla ma questo non è bastato a tranquillizzare la giovane principessina, la quale ha chiesto a Gianmaria di poter "sigillare" la porta di ingresso della casa di Cinecittà.

'Qui è pericoloso', sbotta Clarissa terrorizzata al GF Vip 6

"Chiudete la porta e mettete in sigillo. Qui è pericoloso ragazzi. Chiudete tutto", continuava a ripetere spaventata la principessina.

Clarissa, infatti, sosteneva di aver sentito delle urla fortissime da parte di una donna che le avrebbe ripetute più e più volte.

A quel punto, la ragazza ha chiesto a Gianmaria di barricare la porta di ingresso, così da potersi acquietare e stare in pace con se stessa, convinta del fatto che solo in quel modo non sarebbe entrato nessuno in casa.

Insomma una notte turbolenta quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip 6 per la giovane Clarissa e, il 15 ottobre,inoltre,, è previsto un nuovo appuntamento serale con il reality show Mediaset.

La nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6: prevista un'eliminazione

Dalle 21:40 su Canale 5, Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata in diretta, durante la quale saranno affrontati i temi caldi della settimana appena trascorsa.

Occhi puntati anche sulla nuova eliminazione che terrà banco in questa puntata del venerdì. I tre concorrenti a rischio eliminazione definitiva sono: Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri. Uno di loro, al termine della serata, dovrà abbandonare definitivamente il reality show.