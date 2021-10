Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, si preannunciano ricche di colpi di scena. Per Filippo arriverà il momento di fare i conti con una bella sorpresa che lo travolgerà e lo porterà a rendersi conto delle cose importanti della sua vita. Silvia, invece, continuerà ad essere in forte crisi, data la sua situazione sempre più rischiosa dal punto di vista sentimentale.

Serena partorisce: anticipazioni Un posto al sole 25-29 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che saranno in onda fino al 29 ottobre 2021, rivelano che Serena si sentirà male e dopo la corsa in ospedale, la donna scoprirà che è giunto il momento di partorire.

Poco dopo arriverà anche Filippo: l'uomo, reduce da un periodo non facile dal punto di vista personale, dettato in primis dalla perdita della memoria, si ritroverà a vivere una grande gioia personale.

Filippo, infatti, diventerà padre e potrà finalmente stringere tra le sue braccia il frutto del suo grande amore con Serena. Un momento molto toccante ed emozionante per Sartori, il quale si renderà conto di quelle che sono le cose importanti della sua vita.

Silvia continua ad essere in crisi

Le trame di Un posto al sole, infatti, rivelano che dopo la nascita di suo figlio, Filippo prenderà coscienza del fatto che il suo posto è proprio al fianco di Serena, la donna che lo ha reso padre e che ha lottato con tutta se stessa per far sì che Sartori si ricordasse di tutti i bei momenti vissuti insieme.

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole in programma fino al 29 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Silvia.

La donna, infatti, si ritroverà in un vortice sempre più criptico dal punto di vista umano e sentimentale. Silvia, infatti, proverà in tutti i modi a tenere alla larga Giancarlo e mettere così da parte questa relazione che sta conducendo e portando avanti alle spalle dei suoi familiari.

Arriva il momento della scelta per Silvia? Anticipazioni Un posto al sole al 29 ottobre

Per Silvia, però, non sarà affatto facile stargli alla larga ma si ritroverà a fare i conti anche con il ritorno in città del marito Michele.

Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la decisione finale che verrà presa da Silvia in merito alla sua situazione sentimentale?

Deciderà di recuperare il suo matrimonio oppure andrà avanti per la sua strada?

Insomma, una settimana decisamente ricca di sorprese per tutti i fan della celebre soap che continua a riscuotere ottimi ascolti in prima visione assoluta nella fascia oraria dell'access prime time di Rai 3.

Intanto, per chi non avesse avuto modo di seguire tutti gli episodi inediti in televisione, sarà possibile riguardare Un posto al sole anche in streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay e cliccando nella sezione dedicata alla soap ambientata a Napoli.