Sophie Codegoni è tornata ad attaccare il suo ex fidanzato Matteo Ranieri. Scendendo nel dettaglio, la concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato a Francesca Cipriani di non avere paura di un possibile faccia a faccia con l'ex corteggiatore di Uomini e donne. La 19enne, infatti, ha spiegato che in poco tempo "smonterebbe" ogni tesi di Matteo con delle prove.

La versione di Codegoni

La relazione tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si è conclusa con uno strascico di polemiche. Da sempre la 19enne sostiene che il suo ex lontano da Uomini e Donne ha adottato un atteggiamento completamente diverso nei suoi confronti.

Dal canto suo, Matteo ha riferito di essersi reso conto di avere una visione diversa da quella dell'ex tronista.

All'interno della casa del GF Vip, la 19enne si è confidata con Francesca Cipriani. Scendendo nel dettaglio, Sophie ha spiegato di non avere paura di un confronto con il suo ex davanti alle telecamere: "Non riuscirebbe a tenermi botta". Tuttavia, Codegoni si è detta convinta che il cestista genovese non varcherà mai la porta per un faccia a faccia. Il motivo? La 19enne ha reso noto che Matteo ha alimentato il web contro di lei: "Metteva frasi contro di me".

L'episodio incriminato

Nel corso della chiacchierata confidenziale, Sophie ha spiegato l'episodio in cui Matteo Ranieri ha fomentato il web contro di lei.

A quanto pare, su Instagram, l'ex corteggiatore avrebbe dichiarato di avere pagato un breve soggiorno a Milano circa mille euro a notte. Secondo la versione dell'ex tronista di Uomini e Donne, le cose non sarebbero affatto andate così: il suo ex avrebbe pagato 280 euro a notte. Per questo motivo, Codegoni ha ribadito che il suo ex Ranieri non arriverà mai ad avere un confronto in diretta: "Di tutto quello che dico ho le prove".

Ranieri attacca, Marzano lo 'smaschera'

In seguito all'ennesima stoccata arrivata da Sophie Codegoni, Matteo Ranieri ha deciso di replicare. Il diretto interessato ha ironizzato spiegando che ogni mattina un "Matteo" in Italia si deve svegliare presto per difendersi dalle accuse, altrimenti verrà "sbranato". Sebbene l'ex corteggiatore di Uomini e Donne abbia ricevuto il sostegno di alcuni ex partecipanti al dating show, Deianira Marzano ha fornito un'altra versione dei fatti.

Nel dettaglio, la blogger campana ha confidato di avere ricevuto la ricevuta da parte dell'hotel che "scagiona" Sophie e "incrimina" Matteo. Marzano non ha utilizzato mezzi termini per commentare l'atteggiamento dell'ex corteggiatore: "Lui è un bugiardo". Dunque, Deianira si è schierata dalla parte di Codegoni, dopo essersi accertata dell'accaduto.