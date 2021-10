C'è stata davvero una frequentazione tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona? Stando a quello che ha raccontato di recente la ragazza nella casa del Grande Fratello Vip, sembrerebbe proprio di sì. Confidandosi con Miriana Trevisan in giardino, l'influencer ha descritto l'ultima persona che ha amato come un uomo molto più grande di lei del quale non può parlare in pubblico perché si capirebbe subito chi è: i fan del reality non hanno dubbi che si tratti dell'ex re dei paparazzi.

Le confidenze al Grande Fratello Vip

Non sono passati neppure due giorni da quando Sophie ha ammesso di provare una forte attrazione per Gianmaria: nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda, la ragazza non ha negato di essere interessata all'ex di Soleil.

Qualche ora fa, però, la 19enne ha fatto molti passi indietro quando ha confidato ai compagni d'avventura che l'atteggiamento poco deciso di Antinolfi le ha fatto capire che non potrebbe mai essere la persona giusta per lei.

Sarebbe scoppiata ancor prima di formarsi, dunque, la seconda coppia della sesta edizione del reality, quella sulla quale gli addetti ai lavori avevano puntato dopo il deciso stop di Manuel alla frequentazione con Lulù.

L'allontanamento di Codegoni dall'imprenditore, però, potrebbe derivare anche da altre cose, come una persona che ha amato e che non è riuscita a dimenticare nonostante si dichiari single e pronta ad una nuova relazione.

Il riferimento prima che la regia del Grande Fratello Vip censuri

Dopo aver chiarito che tra lei e Gianmaria non potrà mai esserci nulla, Sophie ha fatto un breve ma interessante accenno all'ultimo flirt che ha avuto prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Incalzata dalle domande di Miriana, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso: "Lui è molto più grande di me".

Quando le è stato chiesto se pensa ancora alla persona che ha frequentato fino a poco tempo fa, la giovane ha detto di sì ma si è rifiutata di dare ulteriori spiegazioni.

"Non posso parlarne, non posso dire molto altrimenti si capisce subito di chi si tratta", ha detto la ragazza prima che la regia staccasse l'audio e cambiasse inquadratura.

I fan del GF Vip, comunque, non hanno dubbi sull'identità dell'uomo che Sophie ha ricordato di recente tra le mura di Cinecittà: Fabrizio Corona, ovvero colui che avrebbe istruito la modella e Soleil su come si sarebbero dovute comportare nella casa per far breccia nel cuore del pubblico.

Il suggerimento su Manuel prima del Grande Fratello Vip

A citare per prima Fabrizio Corona, è stata Soleil quando l'altra sera ha accusato Sophie di aver studiato un copione prima di iniziare l'avventura del GF Vip.

"Mi ricordo della cena a casa di Fabri, tu non vedevi l'ora. Quella sera ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel".

Sorge non ha usato mezze misure quando ha riportato l'indiscrezione secondo la quale l'ex re dei paparazzi avrebbe suggerito a Codegoni di flirtare con Bortuzzo (uno dei personaggi più amati dal pubblico) sin dall'inizio, una mossa che le avrebbe garantito attenzione e consensi.

La giovane, però, ha negato tutto ed ha risposto: "Ma quando mai? Con Fabri a tavola si diceva che tu dovevi provarci con Manuel, te l'hanno proprio detto".

Insomma, le due si sono accusate reciprocamente di un qualcosa che ha fatto rabbrividire i telespettatori, ovvero un siparietto studiato a tavolino a discapito del ragazzo che ha deciso di partecipare al reality Mediaset esclusivamente per dimostrare che la disabilità è normalità, e che va vissuta e considerata come una cosa che ormai fa parte del nostro quotidiano.