Raffaella Fico è stata una delle più recenti eliminate dalla casa del Grande Fratello Vip 6. La showgirl campana, durante la sua permanenza all'interno del reality show, è stata costantemente al centro dell'attenzione per i suoi scontri verbali con Soleil Sorge. Le due donne sono arrivate ai ferri corti al punto che Sorge, quando c'è stata l'eliminazione della sua nemica, non ha trattenuto la propria felicità.

A quanto pare, dopo l'uscita dalla casa di Cinecittà, Raffaella avrebbe scelto di passare per le vie legali contro l'ex protagonista di Uomini e donne: a lanciare questa indiscrezione è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza.

Soleil Sorge sarebbe stata denunciata da Raffaella: colpo di scena al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, a riportare gli ultimi retroscena sulla "faida" tra Raffaella e Soleil è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza che in queste ore sui social, ha ammesso di aver indagato un po' sul conto di Raffaella Fico, dato che la donna lo scorso lunedì sera, non era presente in studio nel parterre degli eliminati di questa edizione.

L'assenza di Raffaella non è passata inosservata, così come il silenzio di Alfonso Signorini che non ha proferito parola sul perché l'ex gieffina non fosse presente in studio.

Ebbene, Amedeo Venza ha svelato di aver scoperto che, subito dopo la fine della propria esperienza all'interno della casa del GF Vip 6, Raffaella avrebbe scelto di passare alle vie legali, al punto da denunciare la sua nemica Soleil.

Il retroscena di Venza su Raffaella Fico dopo il GF Vip

"Ho scoperto una cosa abbastanza grave: pare che Raffaella Fico abbia denunciato Soleil per delle frasi razziste sia a livello penale che civile", ha dichiarato Venza sui social, riportando questa indiscrezione legata all'ex fidanzata di Mario Balotelli.

Al momento, però, non si conoscono ulteriori dettagli, né conferme, su quella che potrebbe essere la presunta azione legale intrapresa da Raffaella nei confronti di Soleil.

Lo stesso Amedeo Venza, infatti, si è chiesto se questa situazione verrà confermata o meno nel corso delle prossime ore sui social da parte di Raffaella e se ci sarà modo di parlarne anche nel corso delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip, condotte da Alfonso Signorini.

Il ritorno di Raffaella Fico sui social dopo il GF Vip

Nel caso in cui la denuncia fosse effettivamente intentata, Soleil verrà messa al corrente all'interno della casa più spiata d'Italia?

Insomma resta il "mistero" (per il momento) su questo caso, così come restano da capire quali sarebbero le presunte frasi razziste pronunciate da Soleil, che avrebbero spinto la showgirl campana ad intraprendere un'azione legale.

Intanto proprio in queste ultime ore, Raffaella è tornata a essere attiva sui social, dove ha voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno sostenuta in questa avventura al GF Vip.