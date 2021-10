Raffaella Fico ha lasciato da qualche giorno il Grande Fratello Vip dopo essere stata eliminata dal gioco. Nelle ultime ore in molti telespettatori si sono chiesti come mai la modella campana non si sia presentata in studio come ospite nella puntata serale condotta da Alfonso Signorini. L'assenza dell'ex concorrente del GF Vip nella puntata di lunedì 25 ottobre ha fatto sorgere dubbi sulle motivazioni che hanno spinto Raffaella a non andare in trasmissione.

Nella serata di ieri, mercoledì 27 ottobre, Amedeo Venza ha rivelato che cosa sarebbe accaduto, almeno stando alle sue fonti: Fico avrebbe denunciato Soleil Sorge per delle presunte frasi razziste.

GF Vip: Raffaella Fico non è andata in studio il 25 ottobre

Amedeo Venza ha pubblicato alcuni video nelle sue storie Instagram, nelle quali ha spiegato un retroscena su Raffaella Fico, che sarebbe avvenuto dopo l'eliminazione della concorrente dalla casa più spiata d'Italia.

A tal proposito, l'esperto di gossip sui vip aveva già anticipato attorno alle ore 20 di questo mercoledì avere uno scoop riguardante due vip del Grande Fratello, scrivendo: ''Alle 21 tutti qui per una notizia sconcertante su due vipponi del GFVip e per una di loro anche gravissima''.

Poco dopo, Venza ha poi appunto spiegato, attraverso alcuni video, che l'indiscrezione riguarda Raffaella Fico e Soleil Sorge.

Secondo Venza, Raffaella Fico avrebbe denunciato Soleil per presunte frasi razziste

Amedeo Venza ha raccontato ulteriori dettagli sulla vicenda, rivelando: ''In questi giorni, in realtà già da lunedì sera, molti di voi mi avete scritto e chiesto come mai Raffaella Fico non era presente durante la puntata del GF Vip. Ovviamente io, non conoscendola, mi sono informato e ho indagato su questa cosa qua.

Ho scoperto una cosa abbastanza grave. Pare che Raffaella Fico abbia denunciato Soleil per delle frasi razziste, credo, sia a livello penale, che a livello civile''.

GF Vip: Venza si domanda se Soleil Sorge verrà informata dell'eventuale denuncia di Raffaella Fico

Amedeo Venza ha proseguito, sostenendo che quanto accaduto - se confermato - sarebbe un episodio abbastanza grave.

Inoltre, l'esperto di gossip ha anche provato a ipotizzare cosa potrebbe accadere ora, chiedendosi se Soleil verrà messa al corrente della vicenda o se rimarrà ignara della decisione dell'ex concorrente.

Non resta che attendere maggiori informazioni in merito alla vicenda, per scoprire se effettivamente l'ex compagna di Mario Balotelli ha denunciato l'ex coinquilina del reality condotto da Alfonso Signorini e, nel caso dovesse trattarsi di una notizia confermata, se il conduttore tratterà l'argomento durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip.