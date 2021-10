La casa del Grande Fratello Vip 6 è stata investita da una tempesta mediatica. La lite avvenuta tra Samy Youssef e Alex Belli ha coinvolto anche altri "vipponi", ma Soleil Sorge è finita al centro del Gossip per avere utilizzato dei presunti epiteti razzisti. Mentre la maggior parte dei concorrenti sono contro la 27enne, l'ex attore di Centovetrine ha consolato la coinquilina e l'ha invitata a non cadere nelle provocazioni.

L'accaduto

Lo scorso mercoledì, Alex Belli ha chiesto ai coinquilini di stare in silenzio per ascoltare una comunicazione da parte degli autori.

Il modo in cui l'attore si è rivolto ai "vipponi" non è piaciuto a Samy, così glielo ha fatto notare. Tra i due è nato un faccia a faccia, nella quale è intervenuta anche Soleil Sorge. Quest'ultima per sedare gli animi ha chiosato: "Basta urlare, sembrate delle scimmie". Le affermazioni di Soleil hanno spaccato la casa. Di conseguenza, la 27enne italo-americana è finita al centro delle polemiche. In particolare, Raffaella Fico ha accusato la coinquilina di razzismo.

Alex difende Soleil

Giovedì 30 settembre, Soleil ha chiesto scusa ai suoi compagni d'avventura e ha spiegato le sue intenzioni. A quanto pare, però, alcuni "vipponi" non sembrano avere perdonato la 27enne. A tale proposito la diretta interessata ha minacciato di abbandonare il Reality Show.

In tarda serata, Alex Belli ha deciso di andare a parlare con la coinquilina. L'attore ha affermato di essere dalla sua parte: "Sono certo che la tua intenzione non era razzista". Secondo il 38enne, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip non vedono l'ora di attaccare Soleil. Per questo motivo Alex ha dato un consiglio all'influencer: "Non cedere alle provocazioni e fingi di non ascoltare le cattiverie".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente, l'attore ha sostenuto di essere caduto anche lui nel tranello. Poi, ha rivelato cosa gli hanno detto gli autori mentre si trovava in confessionale: "Belli glissa". A detta dell'attore, anche gli autori avrebbero compreso che è stato montato un caso fondato sul niente.

Lo sfogo dell'attore

In un secondo momento, Alex Belli è stato protagonista di uno sfogo con alcuni coinquilini.

Scendendo nel dettaglio, l'attore ha ribadito il suo sostegno a Soleil: "Non si può dare tutti contro una persona". Il 38enne ha spiegato di essere contro le ingiustizie. Inoltre, ha riferito che Soleil non può essere messa alla gogna solo per avere utilizzato un termine in modo generico.

Alex ha confidato di essere contrario ai "gruppi" che si coalizzano contro una sola persona. Infine, il diretto interessato ha ammesso di essere dispiaciuto nel vedere Soleil Sorge soffrire per un tranello posto dagli altri compagni d'avventura.