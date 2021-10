Potrebbe finire prima del previsto l'avventura di Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip. A un mese dall'inizio del programma, il ragazzo sta facendo i conti con un problema di salute che preoccupa sia lui che i suoi medici. Confidandosi con i compagni, lo sportivo ha contemplato l'ipotesi del ritiro per cercare di capire le ragioni di un qualcosa che gli si è ripresentato per tre volte in quattro settimane. Stasera, intanto, il 22enne riceverà la sorpresa dei colleghi e amici Rosolino e Magnini.

Ansia per il futuro di Manuel al GF Vip 6

Manuel è sicuramente uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione del GF Vip.

Da quando il reality è cominciato, si è parlato tanto del ragazzo, della sua situazione, dei messaggi che vuole mandare al pubblico e della tormentata frequentazione con Lulù.

Oggi, ad un mese dall'esordio tra le mura di Cinecittà, Bortuzzo ammette che qualcosa non va.

La sera del 14 ottobre, infatti, il giovane è riuscito a comunicare con un amico urlando dal giardino della casa. I due hanno parlato di qualcosa che preoccupa lo sportivo, un problema di salute che lo sta facendo riflettere circa il suo futuro nel programma.

Quando Lucrezia gli ha chiesto se è stato felice di sentire la voce di una persona a lui molto cara, il 22enne ha risposto: "Sì, ma tanto mi sa che lo raggiungo presto".

Il concorrente del format Mediaset ha poi spiegato alla principessina quali sono le serie ragioni, tutte legate al suo stato di salute, per le quali prestissimo potrebbe ritirarsi.

Le spiegazioni del protagonista del GF Vip

Di fronte ad Alex e a Lulù, Manuel ha confidato che nelle prossime ore il suo medico si confronterà con quello del GF Vip per capire se il problema che sta avendo è risolvibile oppure se è costretto a lasciare la casa.

Anche se non è mai stato detto apertamente, si deduce che Bortuzzo stia soffrendo di una cistite quasi cronica, essendosi presentata per tre volte in un mese.

Quando ha raccontato agli altri di quello che gli sta succedendo, il nuotatore ha spiegato che non è la prima volta che gli capita e che in passato ha dovuto sottoporsi ad un'operazione affinché il tutto rientrasse.

Il futuro del giovane nel reality Mediaset, dunque, è quantomai in bilico: saranno i dottori a decidere se l'avventura tra le mura di Cinecittà può continuare finché il pubblico lo vorrà, oppure se il ragazzo sarà costretto a ritirarsi per il dispiacere degli altri vipponi e di gran parte dei telespettatori che lo amano.

Lo sport nella casa del GF Vip 6

Nell'attesa di ascoltare il parere dei medici sul problema di salute che tanto lo preoccupa, Manuel sta per ricevere una bella sorpresa.

Le anticipazioni della puntata del GF Vip che andrà in onda il 15 ottobre, fanno sapere che Bortuzzo incontrerà due colleghi ai quali è molto affezionato, due campioni di nuoto con i quali ha condiviso anche l'esperienza sul set del film che ha raccontato la sua drammatica storia.

Tra poche ore, dunque, il 22enne potrà abbracciare virtualmente (fisicamente non è possibile, viste le norme anti-Covid) Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, "stelle" dello sport italiano che con il concorrente hanno vissuto momenti indimenticabili e degni di essere raccontati al pubblico di Canale 5.

Quella che Manuel riceverà stasera, è la terza sorpresa in un mese: dopo una settimana c'è stato l'emozionante incontro con papà Franco (entrato nella casa dopo una settimana di isolamento in albergo) e poi, poco tempo fa, la lettera che l'ex fidanzata Federica Pizzi gli ha fatto recapitare per spronarlo a tornare ad essere quello di sempre, ovvero il ragazzo sorridente e gioioso del quale si era innamorata.