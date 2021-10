Termina il percorso di Joele Milan, il tronista di Uomini e donne che è stato fatto fuori da questa edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi. La fatidica puntata dedicata all'addio del tronista andrà in onda il 15 ottobre su Canale 5, ma è stata registrata circa due settimane fa. Joele, dopo essere stato smascherato assieme alla sua corteggiatrice Ilaria, è stato allontanato dal programma su richiesta di De Filippi. Ma cosa è successo dopo il programma? Joele e Ilaria stanno insieme? A fare un po' di chiarezza è stata proprio la corteggiatrice.

La verità sull'addio di Joele Milan a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante una delle precedenti puntate di Uomini e donne, il tronista Joele aveva ballato con Ilaria e in quel momento, aveva chiesto alla corteggiatrice di mettersi d'accordo per potersi sentire fuori dalla trasmissione ma in "gran segreto", ossia senza che la redazione lo scoprisse.

Quando la verità è venuta a galla, ecco che Maria De Filippi ha scelto di chiudere definitivamente il trono di Joele Milan.

Il ragazzo è stato così allontanato dalla trasmissione e letteralmente cacciato dal trono per aver mancato di rispetto alla redazione e anche alle corteggiatrici che partecipavano al programma per conoscerlo.

Cosa è successo tra Joele e Ilaria dopo l'addio a Uomini e donne?

Ma cosa è successo dopo la registrazione della cacciata di Joele? Il tronista ha avuto modo di riallacciare il rapporto con la corteggiatrice Ilaria?

A fare un po' di chiarezza su quanto è accaduto ci ha pensato proprio Ilaria che, in una recente intervista post "bufera" a Uomini e donne, ha svelato quello che è accaduto dopo la fatidica puntata dell'addio.

Ilaria ha ammesso che sia lei che Joele sono stati fraintesi ed ha aggiunto che durante il periodo in cui sono stati in trasmissione, non si sono mai scritti e sentiti.

La ragazza, però, non ha nascosto il suo reale interesse nei confronti di Joele, al punto da essere interessata a conoscerlo meglio anche fuori dallo studio stesso di Uomini e donne.

'Mi piacerebbe conoscerlo', ammette Ilaria su Joele

Ilaria ha ammesso che dopo la puntata, ha scritto all'amico di Joele Milan per farsi dare il numero del tronista e contattarlo per capire come stesse dopo la "cacciata" dal programma di Canale 5.

"Penso che lui non stia bene e nemmeno io", ha ammesso Ilaria aggiungendo di essere passata per la "complice" della situazione.

"Ora mi piacerebbe conoscerlo anche fuori, vedremo se lui vorrà, per ora devo avere pazienza", ha ammesso Ilaria che, tuttavia, sembra essere disposta ad attendere il tempo necessario per poter recuperare il suo rapporto con l'ormai ex tronista di U&D.