Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di rivelazioni e spoiler. Al centro dell'attenzione, nel corso delle ultime ore, vi è finita l'ex tronista Sophie Codegoni che in un momento di confronto con gli altri concorrenti di questa edizione, si è lasciata scappare il nome di colei che dovrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà nel corso delle prossime puntate serali del reality Mediaset, condotto con successo da Alfonso Signorini.

Lo spoiler di Sophie sulla prossima concorrente del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, come riportato dagli utenti social che seguono e commentano la diretta del Grande Fratello Vip 6 24 ore su 24, Sophie Codegoni in giardino si è lasciata andare ad uno spoiler, rivelando chi sarebbe la nuova concorrente che a breve dovrebbe entrare a far parte del cast di quest'anno.

Trattasi di Antonella Fiordelisi, schermitrice ed influencer social, che Sophie ha presentato all'interno della casa di Cinecittà come: "l'ex fidanzata di Chiofalo".

Francesco Chiofalo è noto al pubblico per la sua partecipazione ad un'edizione di un po' di anni fa di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

In quell'occasione, Chiofalo si mise in gioco insieme alla fidanzata di allora: trattasi di Selvaggia Roma che lo scorso anno è entrata nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente.

L'ex di Chiofalo entrerà nel cast del GF Vip 6?

La love story tra Francesco e Selvaggia terminò poco dopo l'uscita dal villaggio delle tentazioni di Canale 5 e, in seguito, Francesco è stato legato per diverso tempo ad Antonella Fiordelisi che, stando a quanto spoilerato da Sophie, potrebbe essere una delle nuove concorrenti di questa sesta edizione.

Il nome di Fiordelisi sembra essere legato a quello di Fabrizio Corona: l'ex re dei paparazzi in queste settimane è stato tirato in ballo diverse volte all'interno della casa del GF Vip.

La prima a fare il suo nome è stata Soleil Sorge, la quale ha accusato Sophie di seguire le direttive e il "copione" che le sarebbe stato scritto e preparato proprio da Fabrizio Corona.

Guerra al GF Vip tra Raffaella e Soleil

Possibile che Corona muova i fili di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini? In attesa di scoprire se l'ex di Chiofalo varcherà per davvero la soglia della porta rossa di Cinecittà, le ultime news sul GF Vip rivelano che il rapporto tra Soleil e Raffaella Fico continua a non essere dei migliori.

Le due inquiline non smettono di punzecchiarsi e Fico ha recentemente puntato il dito contro l'ex volto di Uomini e donne, per un presunto lancio di un bicchiere, che secondo lei rischiava di sfregiarle il viso.