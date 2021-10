Lucrezia Selassié non ci sta allo stop che Manuel ha messo al loro rapporto: nonostante anche il conduttore del GF Vip le abbia vivamente consigliato di lasciar perdere Bortuzzo, la ragazza continua a provarci. L'altra sera, ad esempio, Lulù ha raggiunto il nuotatore nella sua camera privata e gli ha chiesto ripetutamente se può tornare ad abbracciarlo e a coccolarlo come faceva prima della "rottura": lui inizialmente ha detto che queste affettuosità non hanno senso, poi ha desistito vista l'insistenza della coinquilina.

Le richieste della concorrente del GF Vip

Dopo aver cenato insieme ai compagni di GF Vip, l'altra sera Manuel ha deciso di appartarsi nella sua camera per un momento di relax. Questo "isolamento", però, è durato poco: Lulù l'ha raggiunto per cercare l'ennesimo confronto sul loro rapporto, un chiarimento dopo lo stop definitivo che il giovane ha ribadito nel corso della diretta di lunedì scorso.

In un video che è stato pubblicato anche dal sito ufficiale del reality, si vede la principessa domandare: "Posso essere libera di abbracciarti senza pensarci troppo? Io ne ho bisogno, per me gli abbracci sono emozionanti e con te mi sto limitando in questi giorni".

Selassié ha proposto a Bortuzzo un lento riavvicinamento, a partire dallo scambiarsi quelle coccole che all'inizio del programma hanno fatto pensare che stesse nascendo un flirt nella casa.

"Sei disposto? Posso abbracciarti e coccolarti?", ha insistito la ragazza prima che il 22enne ribadisse la sua drastica decisione circa il loro legame.

I paletti di Manuel nella casa del GF Vip

"Viviamo in tranquillità. Tu fai il tuo percorso e io il mio", ha risposto Bortuzzo prima che Lucrezia gli chiedesse per l'ennesima volta se può abbracciarlo tutte le volte che vuole come faceva prima della rottura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Io non vedo il senso", ha tuonato Manuel, che ancora una volta ha ribadito la sua volontà di vivere solo amicizie nella casa del GF Vip, compresa quella con la principessa Selassié.

Lulù, però, non ha mollato ed ha ricordato al nuotatore che tra le mura di Cinecittà si abbracciano un po' tutti; lui ha replicato spiegandole che quest'atteggiamento affettuoso non fa parte del suo carattere, tant'è che sono pochissime le persone che abbraccia spontaneamente davanti alle telecamere.

"Se una cosa non nasce, non nasce", ha tagliato corto il 22enne dopo aver ripetuto alla compagna d'avventura.

Nessun ripensamento per Manuel al GF Vip

Nel chiaro discorso che Manuel ha fatto a Lulù la sera del 13 ottobre, non c'è nulla di nuovo rispetto a quello che lui, Alfonso Signorini, le opinioniste e gli altri concorrenti del GF Vip hanno detto alla principessa nel corso dell'ultima puntata che è andata in onda.

Bortuzzo, infatti, ha ribadito che non vuole legami sentimentali e che semmai dovesse riavvicinarsi a Lucrezia, sarà solamente dopo che avrà avuto la certezza che il sentimento che lei prova non è più profondo dell'amicizia che lui intende costruire.

Per il momento, dunque, il giovane preferisce stare lontano dalla ragazza che si è presa una bella cotta per lui, colei che sembra non volersi rassegnare nonostante in moltissimi le abbiano consigliato di farlo.

L'ennesimo confronto tra Manuel e Lulù, dunque, si è risolto come i precedenti: lei ha "elemosinato" attenzioni e coccole, lui ha frenato spiegando che non gli viene spontaneo abbracciare e baciare Selassié dopo aver notato parecchi comportamenti che non gli piacciono (come le immotivate scenate di gelosia nei confronti di Sophie o di qualunque altra donna si avvicini a Bortuzzo tra le mura di Cinecittà).