Il Grande Fratello Vip 6 ha debuttato lunedì sera con la presentazione delle prime nuove concorrenti. Tra queste spiccano subito Soleil Sorge (ex volto di Uomini e donne) e Raffaella Fico che tredici anni fa fu tra le protagoniste della versione "nip" del reality show. Venerdì sera, invece, toccherà a Sophie Codegoni varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e intanto il noto chirurgo Giacomo Urtis, non ha perso tempo per fare un "primo bilancio" di questa edizione dal punto di vista dei ritocchi estetici, tirando in ballo Soleil Sorge, Raffaella Fico e Sophie Codegoni.

Chi è la più rifatta del Grande fratello Vip 6?

Nel dettaglio, sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, si sono chiesti chi fosse la concorrente più ritoccata di questo Grande Fratello Vip 6 e per provare a capire meglio come stanno le cose, hanno chiesto "aiuto" al chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, che lo scorso anno fu tra i concorrenti dello stesso reality show Mediaset.

Urtis non si è tirato indietro e facendo un bilancio con le foto del "prima" e del "dopo", ha tirato in ballo diverse concorrenti che quest'anno popoleranno la casa più spiata d'Italia, parlando di "pompatine" dal punto di vista estetico.

In particolar modo, il noto chirurgo ha parlato di Raffaella Fico, sottolineando il fatto che si tratta di una delle ragazze più belle che si hanno in Italia. L'ex fidanzata di Mario Balotelli in passato ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il seno ma secondo Urtis avrebbe fatto qualcosa anche alla labbra.

Giacomo Urtis parla delle donne del GF Vip

"Sembrerebbe che le labbra siano lievitate, un aumento di volume", ha commentato Giacomo Urtis notando le differenze tra le foto della Fico di un po' di anni fa e quelle attuali.

Per quanto riguarda, invece, l'ex tronista Sophie Codegoni, Urtis non ha dubbi sul fatto che abbia fatto dei ritocchi, ammettendo di essere intervenuto in prima persona.

"Non ha mai nascosto la pompatina alle labbra e nemmeno io nascondo di essere intervenuto in prima persona su di lei", ha ammesso il chirurgo dei personaggi famosi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sotto la lente di ingrandimento è finita anche l'esuberante Soleil Sorge, in passato corteggiatrice di Uomini e donne e naufraga dell'Isola dei famosi.

'Francesca Cipriani non ne ha mai fatto mistero', ammette Urtis

Urtis ha ammesso di avere qualche dubbio su Soleil, dato che la ragazza non ha mai ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica.

"Le labbra sono più gonfie, sì. Il naso, però, mi pare uguale", ha ammesso il chirurgo che poi ha parlato anche di Francesca Cipriani, anche lei concorrente di questo GF Vip 6.

"Si è sottoposta a tanti ritocchi e interventi e non ne ha mai fatto mistero", ha ammesso Urtis.