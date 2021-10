La domanda che Alfonso Signorini ha fatto qualche giorno fa a Valentina Nulli Augusti, non sarebbe stata casuale: il presentare del Grande Fratello Vip ha chiesto alla romana se parteciperebbe mai al reality-show di Canale 5, quello che ha visto protagonista il suo ex Tommaso Eletti.

In una recente puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha sostanzialmente anticipato che presto la 40enne entrerà nella casa, non più come ospite ma per restarci.

Per Valentina un futuro al Grande Fratello Vip dopo Temptation Island?

La casa del Grande Fratello Vip starebbe per accogliere una nuova concorrente.

Dopo averla ospitata in due puntate consecutive per scontrarsi prima con Tommaso e poi con il gruppo, Valentina Nulli Augusti sarebbe pronta a tornare tra le mura di Cinecittà da protagonista.

Nell'ultimo appuntamento con Casa Chi, infatti, si è parlato a lungo del chiacchierato esordio della romana nel reality Mediaset e i giornalisti presenti hanno lasciato intendere che il tutto dovrebbe avvenire tra pochissimo.

In un video che Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram il 2 ottobre, si vede Gabriele Parpiglia far intendere di sì con la testa quando gli viene chiesto se Valentina sarà davvero una nuova inquilina del programma di Canale 5. Anche se con la voce diceva "no", Parapiglia annuiva con la testa sorridendo.

Il pensiero di Tommaso dopo l'addio al Grande Fratello Vip

"Tempo al tempo", ha aggiunto Gabriele Parpiglia in merito all'indiscrezione che vorrebbe Valentina nel ruolo di concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Questa notizia è arrivata anche all'orecchio di Tommaso, il giovane che Nulli Augusti ha amato per circa due anni e col quale ha esordito in tv pochi mesi fa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da quando Eletti è stato eliminato dal reality-show di Canale 5, si fanno sempre più insistenti le voci sulla partecipazione della sua ex al programma, e lui non si è tirato indietro dall'esprimere un'opinione a riguardo.

"Lei vuole fare Gossip ed entrare. Si sta candidando, mentre io sono stato chiamato", ha detto il romano.

"Lì dentro la odiano, ma almeno crea un po' di dinamiche. La odiano sia dentro che fuori, sono certo che se entra la nominano subito", ha concluso Tommaso in una recente intervista.

Caos al Grande Fratello Vip

L'ingresso nella casa di Valentina potrebbe minare i già precari equilibri del gruppo: negli ultimi giorni, infatti, i concorrenti del GF Vip 6 non fanno che discutere, scontrarsi e lanciarsi pesanti accuse.

Nel corso della puntata che Alfonso Signorini ha condotto il 1° ottobre, ci sono stati vari momenti di forte tensione. Quando è stato affrontato l'argomento Soleil e la frase "non urlate perché sembrate delle scimmie", molte donne del cast hanno perso il controllo e hanno cominciato ad urlare contro Sorge.

Mentre Ainett, Raffaella, Francesca e Lucrezia inveivano contro l'influencer italo-americana, il presentatore ha staccato l'audio e il collegamento, stanco di sentire solamente confusione e discorsi che si accavallavano.

Nonostante la diretta abbia offerto tanti spunti di discussione (le origini delle principesse e l'arresto del padre, la toccante storia di Nicola, l'incontro tra Raffaella e il fidanzato Piero, il tentativo di chiarimento tra Samy e Alex), gli ascolti non sono stati molto soddisfacenti.

Il reality-show Mediaset, infatti, venerdì scorso ha fatto registrare poco più del 16% di share, per un totale di spettatori che si aggira attorno ai 2,4 milioni.