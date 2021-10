Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda per tutto il mese di novembre in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul ritorno in scena del personaggio di Santiago Becerra, che rimetterà piede ad Acacias dopo che aveva fatto perdere le sue tracce. Spazio anche alle vicende di Felipe che attirerà i sospetti di sua moglie Genoveva.

Le anticipazioni di Una Vita del mese di novembre 2021: Santiago ritorna

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita che andranno in onda per tutto il mese di novembre 2021 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il clamoroso e silenzioso ritorno in quartiere di Santiago Becerra.

L'uomo, che per diverso tempo è stato al fianco di Marcia, era andato via dopo che la donna era stata ritrovata morta: una fuga per evitare di ritrovarsi nei guai e con la pesante accusa di essere il mandante dell'omicidio della domestica brasiliana che, in realtà, è stata assassinata brutalmente da Genoveva Salmeron.

Di conseguenza, a distanza di un po' di tempo da questo atroce delitto e dopo che al processo Genoveva è stata ritenuta innocente, Santiago deciderà di ritornare di nuovo in quartiere e lo farà per vendicare la morte della sua amata.

Il ritorno di Santiago per vendicare la morte di Marcia

Santiago, quindi, cercherà di tenere tutti all'oscuro del suo ritorno e, in un primo momento, proverà a non farsi scoprire.

L'unico che lo "beccherà" sarà Cesareo, il quale però in un primo momento acconsentirà alle richieste di Becerra e in questo modo cercherà di non smascherarlo pubblicamente.

Come procederà il soggiorno di Becerra in quartiere? La notizia del suo rientro ad Acacias sarà segreta ancora per tanto tempo oppure ben presto diventerà di dominio pubblico?

E, soprattutto, quali saranno le intenzioni dell'uomo nei confronti di Genoveva?

In attesa di scoprire l'evolversi di questa intricata vicenda, le anticipazioni delle puntate di Una Vita che andranno in onda per tutto il mese di novembre 2021, rivelano che Felipe dopo essersi leggermente ripreso in seguito al coma, continuerà a sostenere di non ricordare nulla della sua relazione con Marcia.

I dubbi di Genoveva su Felipe: anticipazioni Una Vita novembre 2021

L'avvocato di Acacias, parlando con Casilda, ammetterà di non avere alcun tipo di ricordo in merito a quello che c'è stato con la domestica brasiliana, prima che venisse assassinata.

Tuttavia, tale situazione non convincerà del tutto Genoveva. La dark lady di Acacias, infatti, di fronte al fatto che Felipe non ricordi nulla della relazione vissuta con Marcia, comincerà ad avere dei sospetti e dei dubbi, circa la veridicità delle parole dell'avvocato.

Al tempo stesso, però, per evitare ulteriori polemiche finirà per credere al racconto dei fatti fatto da suo marito.