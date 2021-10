Domenica 10 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di U&D, la seconda di questa settimana. Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, fanno sapere che si sono formate due coppie: Matteo ha scelto Noemi dopo un'emozionante esterna, Angela ha deciso di frequentare Antonio lontano dai riflettori. Belle notizie anche per Gemma e Andrea Nicole: la dama ha baciato un cavaliere, la tronista si è lasciata andare ad effusioni con due dei suoi corteggiatori.

Doppia scelta negli studi di U&D

Domenica 10 ottobre, il cast di U&D si è nuovamente riunito per dare vita ad un'avvincente puntata.

Gli spoiler che stanno circolando sul web nelle ultime ore, informano i telespettatori del fatto che si sono formate due coppie, una tra protagonisti del Trono Classico, un'altra tra volti del Trono Over.

Un po' a sorpresa, Matteo Fioravanti ha deciso di lasciare il programma: il tronista ha ascoltato il consiglio che gli ha dato l'autrice Raffaella Mennoia, ovvero quello di vivere la forte emozione che prova quando è insieme ad una corteggiatrice e di farlo lontano dalle telecamere.

Dopo essersi commosso al termine di una bella esterna con Noemi, il romano ha eliminato le altre sue spasimanti e le ha chiesto di frequentarsi fuori dagli studi televisivi.

La ragazza ha acconsentito, dando ufficialmente inizio ad un nuovo amore, il primo sbocciato nell'edizione 2021/2022 del dating-show di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul Trono Over di U&D

La scelta di Matteo nei confronti di Noemi, non è l'unica alla quale ha assistito il pubblico presente alla registrazione di U&D del 10 ottobre.

Spiazzando un po' tutti, Angela ha deciso di fidanzarsi con Antonio, un cavaliere che ha conosciuto poco tempo fa ma per il quale sembra già provare forti sentimenti.

I due hanno ballato sotto una cascata di petali rossi e poi hanno lasciato lo studio mano nella mano.

Dopo un inizio di stagione un po' fiacco, anche Gemma è tornata a sorridere. Le anticipazioni dell'appuntamento che Maria De Filippi ha condotto lo scorso weekend, informano i curiosi che Galgani è stata un po' presa in giro da Tina per un divertente motivo.

Nel raccontare l'incontro che ha avuto con un cavaliere del cast (di cui non è ancora trapelato il nome), la torinese ha detto di averlo baciato a lungo, per la precisione per 16 minuti. Questa informazione ha scatenato l'immediata reazione di Cipollari, che ha punzecchiato la sua antagonista con battute e frecciatine velenose.

Tante smancerie tra i protagonisti di U&D

Tra le altre informazioni che sono trapelate dagli studi U&D il 10 ottobre, spiccano quelle sui baci che Andrea Nicole ha dato a ben due suoi corteggiatori.

Oltre a scambiarsi effusioni con Ciprian per la seconda volta, la bella tronista ha deciso di lasciarsi andare anche con un altro spasimante in esterna (il nome di quest'ultimo non figura tra gli spoiler della registrazione di domenica).

Per quanto riguarda il Trono Over, il pubblico presente ha raccontato che Isabella Ricci non ha partecipato neppure alla seconda puntata settimanale: la dama, dunque, è stata assente in entrambi gli appuntamenti che Maria De Filippi ha condotto in questo weekend appena trascorso.

La scelta di Matteo, comunque, porta a due il numero di attuali protagonisti del Trono Classico: se il romano ha lasciato il programma scegliendo a sorpresa Noemi, Joele Milan è stato allontanato dalla conduttrice dopo aver smascherato un suo tentativo di accordo con la corteggiatrice Ilaria.

Al momento, dunque, a cercare l'amore sulla poltrona rossa sono rimaste Roberta e Andrea Nicole; non si sa se la redazione presenterà nuovi tronisti a breve oppure si concentrerà solo sulle due ragazze.