Novità importanti per l'inizio di questa settimana de Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della fortunata soap opera in onda tutti i giorni in prima visione su Rai 1, rivelano che per questo lunedì 18 ottobre ci saranno dei cambiamenti legati alla programmazione in daytime. L'orario di inizio della nuova puntata, infatti, non sarà quello abituale delle 15:55 ma la soap anticiperà l'orario di inizio subito dopo l'edizione del Tg1 delle 13:30.

Il cambio programmazione de Il Paradiso delle signore 6 del 18 ottobre

Nel dettaglio, per la giornata del 18 ottobre, la programmazione de Il Paradiso delle signore e in generale quella del pomeriggio di Rai 1, subirà delle sostanziali modifiche per lasciare spazio ad uno speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni amministrative.

Di conseguenza, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6, questo lunedì pomeriggio sarà anticipato alle ore 14, subito dopo l'edizione di pranzo del notiziario in onda sulla rete ammiraglia Rai.

A seguire poi, ci sarà spazio per un lungo speciale del Tg1 che andrà ad occupare lo slot orario che normalmente la soap opera occupa nel daytime pomeridiano.

La soap Il Paradiso 6 di Rai 1, anticipa l'orario di inizio subito dopo il Tg1

Un cambio programmazione del tutto eccezionale, valido solo per questo lunedì 18 ottobre: a partire da domani pomeriggio, infatti, tutto tornerà di nuovo nella norma e la nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 sarà in onda nuovamente alle 15:55 circa.

Intanto, i colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni delle nuove puntate di questa settimana della celebre soap opera in onda su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un netto e sostanziale avvicinamento tra Flora e Umberto.

Dopo che la giovane stilista del grande magazzino, figlia di Achille Ravasi, si è trasferita a casa di Adelaide e Umberto, comincerà a stringere un rapporto sempre più intenso con il commendatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 ottobre 2021

Un'alchimia che non passerà inosservata agli occhi della stessa contessa Adelaide, la quale comincerà a temere che Flora possa essere una vera e propria minaccia nel suo rapporto con Umberto.

Ecco perché Adelaide comincerà a pentirsi di aver portato in casa Flora, ospitandola nell'abitazione che condivide col commendatore. Ma come si evolverà la situazione? Umberto cederà al fascino della giovane Ravasi oppure resterà fedele alla contessa?

I sospetti dei genitori su Tina: trame Il Paradiso 6 al 22 ottobre

E poi ancora gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Agnese e Giuseppe continueranno a fare domande insistenti alla figlia Tina.

I due genitori, infatti, vorranno scoprire la verità sul rapporto della donna con il suo compagno Sandro, dato che da quando è rientrata a Milano, non ne ha mai parlato con piacere.

I sospetti, quindi, non mancheranno anche se Tina pur di non rivelare il fatto che si siano detti addio, riuscirà a girarci intorno evitando di rispondere in maniera diretta alle domande dei suoi genitori.