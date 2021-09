Cambio programmazione per la soap opera Il Paradiso delle signore 6, uno dei programmi di punta del palinsesto della rete ammiraglia Rai. Le anticipazioni riguardanti la messa in onda delle nuove puntate rivelano che, il prossimo lunedì 4 ottobre è in programma una nuova puntata della soap in prima visione assoluta, anche se cambierà l'orario di messa in onda. La soap, infatti, non sarà trasmessa alle 15:55 e prenderà il posto del talk show Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Lunedì 4 ottobre cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che questo lunedì l'appuntamento su Rai 1 non sarà trasmesso nel tardo pomeriggio.

La soap, infatti, sarà in onda alle ore 14:00 subito dopo l'edizione prandiale del Tg1 e prenderà così il posto del talk show Oggi è un altro giorno.

Il motivo di questa variazione di palinsesto avrà a che fare con la messa in onda di uno speciale del Tg1 che andrà in onda dalle 14:55 in poi e che sarà dedicato interamente ai risultati delle elezioni amministrative che si terranno in molte regioni italiane questo weekend.

Un inizio settimana decisamente insolito per gli spettatori della soap, che dovranno ricordarsi di collegarsi alle 14:00 per seguire la puntata di lunedì pomeriggio.

Flora Ravasi viene assunta al Paradiso

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate de Il paradiso delle signore 6 in programma su Rai 1 ad ottobre?

Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle sorprese inaspettate per la contessa Adelaide, la quale apprenderà la notizia dell'assunzione di Flora Ravasi al grande magazzino, come nuova stilista.

La presenza in città della figlia dell'ormai defunto marito Achille, non renderà particolarmente serena la contessa, la quale però deciderà di fare "buon viso a cattivo gioco" e addirittura chiederà a Flora di trasferirsi nella sua villa, dove potrà soggiornare senza alcun tipo di problema.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Agnese gelosa di Armando

E poi ancora, gli spoiler della fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende della coppia Agnese-Armando. La donna sarà molto gelosa nel momento in cui si renderà conto che c'è una nuova donna nella vita del capo-magazziniere del Paradiso.

La situazione rischierà di sfuggire di mano alla donna che non riuscirà a contenere la sua gelosia, al punto che Armando sarà costretto a prendere una drastica decisione sul suo rapporto con la donna.

Cosa deciderà di fare? Chiuderà per sempre questa relazione mai sbocciata con Agnese? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6.