Le trame delle puntate della sesta edizione de Il Paradiso delle Signore stanno entrando nel vivo e i telespettatori si stanno appassionando alle vicende che ruotano attorno ai protagonisti della fiction. Fra le vicende che stanno tenendo banco, attualmente, c'è la storia di Ezio, tornato a Milano per un nuovo incarico lavorativo e per stare vicino a sua figlia Stefania. Colombo, però, è ignaro del fatto che anche Gloria, sua ex moglie, sia tornata in città e, nei prossimi episodi che andranno in onda fra il 25 e il 29 ottobre, la coppia si rivedrà dopo tanti anni.

Armando, amico di Gloria, avrà un confronto con Ezio e tenterà di farlo ragionare, spezzando una lancia in favore di Moreau.

Il Paradiso delle signore, trame al 29/10: Ezio rivede Gloria

Gloria Moreau, oltre ad essere la responsabile delle Veneri del Paradiso, è anche la mamma di Stefania, ma sua figlia non è al corrente del legame di parentela con la capocommessa. Infatti, la giovane Colombo ha sempre creduto alle parole di suo papà Ezio, che le ha sempre detto che sua madre era morta. Quando l'uomo è ritornato a Milano, Gloria ha preferito scappare, per non rischiare di rivedere suo marito e si è nascosta a casa di zia Ernesta, lasciando temporaneamente il lavoro nel negozio di moda. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Gloria ed Ezio si rivedranno dopo tanti anni e il signor Colombo resterà turbato dall'incontro.

Il Paradiso delle signore: Ezio ha paura che la presenza di Gloria minacci la sua nuova relazione

Ezio penserà che la presenza di Gloria a Milano sia una minaccia per la nuova famiglia che sta creando con Veronica e sua figlia Gemma. A quel punto, il papà di Stefania chiederà a Moreau di allontanarsi per sempre dalla città, non volendo che la capocommessa interferisca in qualche modo nella sua vita o in quella di sua figlia.

Nonostante i sentimenti che prova per la compagna, Ezio non riuscirà a dimenticare il confronto che ha avuto con la sua ex e sarà inquieto.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Armando fa ragionare Ezio

Dal suo arrivo a Milano, Gloria ha stretto un rapporto di amicizia con Armando. Infatti, la capocommessa del Paradiso ha confidato a Ferraris il segreto riguardo al suo passato e gli ha rivelato di essere la mamma di Stefania.

Dal momento che Moreau sarà in difficoltà per via del ritorno di Ezio in città, Armando deciderà di spezzare una lancia a favore di Gloria e parlerà con il suo ex marito. Infatti, Ferraris e il signor Colombo avranno un confronto e Armando proverà a fare ragionare il papà di Stefania. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per sapere se Stefania scoprirà la verità su sua mamma e se sarà suo padte a rivelargli il segreto che custodisce da anni.