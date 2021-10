Nuovo cambio di programmazione in arrivo per la soap opera Il Paradiso delle signore 6, che tutti i giorni tiene compagnia al pubblico di Rai 1. Il prossimo lunedì 18 ottobre, il palinsesto pomeridiano di Rai 1 verrà nuovamente stravolto per lasciare spazio ad uno speciale del Tg1 dedicato ai risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative e di conseguenza la soap con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, non sarà trasmessa nella consueta fascia oraria pomeridiana.

Rai 1, cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, lunedì 18 ottobre, la programmazione della rete ammiraglia Rai subirà delle modifiche, per lasciare spazio alla messa in onda di uno speciale Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni 2021.

La soap opera Il Paradiso delle Signore 6, quindi, eccezionalmente per il prossimo lunedì pomeriggio, cambierà orario di messa in onda.

Il nuovo episodio, infatti, non andrà in onda alle ore 15:55 ma sarà trasmesso subito dopo l'edizione prandiale del Tg1.

A che ora va in onda Il Paradiso delle signore il 18 ottobre

L'orario di inizio della soap, quindi, per lunedì 18 ottobre è fissato alle ore 14:00 in punto e questo vuol dire che tornerà a sfidarsi con Una Vita, la fortunata serie spagnola che in quella stessa fascia oraria va in onda con successo di ascolti su Canale 5.

Un nuovo cambio programmazione dettato solo ed esclusivamente dall'esigenza della rete ammiraglia Rai di avere libera la fascia oraria che va dalle 14:55 alle 17:30 circa, per poter raccontare in diretta televisiva con uno speciale del Tg1, i risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative.

Dal martedì, quindi, il palinsesto di Rai 1 tornerà ad essere quello tradizionale e di conseguenza anche l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda nella consueta fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa, subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 18 ottobre: Tina ha un problema di salute

Ma cosa succederà nel corso di questa nuova puntata della soap opera? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 ottobre, rivelano che Tina Amato verrà contattata e scelta da Vittorio come nuova protagonista di un film musicale che Conti sta mettendo a punto.

Il proprietario del grande magazzino vorrebbe a tutti i costi la giovane Amato anche se lei sembrerà avere delle remore. Il motivo? Tina sta seguendo una cura che la aiuterà a risolvere il suo problema di salute alle corde vocali, ma metterà al corrente solo suo fratello Salvatore.

Vittorio, quindi, non sa nulla del problema di Amato: lei preferirà non farglielo sapere e nel frattempo porterà avanti la sua cura, con la speranza di poter guarire in tempo per quando cominceranno le riprese del film.