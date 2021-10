Lunedì 4 ottobre cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera che tutti i giorni appassiona una media di quasi due milioni di spettatori. Eccezionalmente per questo nuovo inizio settimana, la messa in onda della soap ambientata nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo, sarà anticipata di circa due ore, per lasciare poi spazio ad uno speciale del Tg1 dedicato alle elezioni amministrative 2021.

Ecco come cambia programmazione Rai 1 nella giornata di lunedì 4 ottobre

Nel dettaglio, come confermato dalla Guida Tv Rai, per la giornata di lunedì 4 ottobre, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche.

Si partirà dal mattino, quando alle 10 salterà l'appuntamento con il talk show Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, sostituito dallo speciale A sua immagina e dalla Messa di Papa Francesco in onore proprio del Santo patrono di Italia.

Nel pomeriggio, poi, toccherà al Paradiso delle signore 6 e ad altri programmi della fascia del daytime, farne le spese.

Nuovo orario per Il Paradiso 6 per lunedì 4 ottobre 2021

In particolar modo, l'appuntamento con la soap opera non sarà in onda come di consueto alle ore 15:55 circa. La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 6, infatti, andrà in onda alle ore 14:00, subito dopo l'edizione del Tg1.

Il motivo di questa variazione di palinsesto? A partire dalle 14:55 la linea tornerà al notiziario di Rai 1, per un lungo speciale in diretta, dedicato ai risultati delle elezioni amministrative che si svolgeranno questo weekend in diverse città italiane.

Per seguire al meglio i primi risultati delle elezioni amministrative 2021, il Tg1 sarà in onda dalle 14:55 alle 18:45 circa, occupando così tutta la fascia del pomeriggio e facendo saltare anche l'appuntamento con Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta.

La messa in onda de Il Paradiso delle signore 6 è confermata ma la fascia oraria in cui sarà trasmessa lunedì 4 ottobre, è quella che va dalle 14 alle 14:55 circa.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso 6: Flora Ravasi nuova stilista

Cosa succederà in questi nuovi episodi della soap, previsti nella settimana 4-8 ottobre in prima visione assoluta? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per l'assunzione di Flora Ravasi al grande magazzino, nelle vesti di nuova stilista dopo la partenza di Gabriella, che si è diretta a Parigi.

Spazio anche alle nuove vicende di Anna Imbriani: la donna riceverà una proposta di lavoro da parte di Vittorio e, nel frattempo, si ritroverà a fare i conti anche col corteggiamento da parte di Salvatore Amato.

Peccato, però, che Anna non sarà contenta di questa situazione e respingerà le attenzioni di Salvatore, il quale però non sarà disposto facilmente a farsi da parte.