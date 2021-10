Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno alle ore 14:10, ad eccezione del sabato. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a domenica 10 ottobre, Anabel si ubriacherà e durante la festa in casa di Marcos rivelerà a tutti l'impotenza di Ildefonso. Inoltre Camino accuserà la madre che tutta la sua infelicità è stata causata dalle sue scelte, mentre Felipe vorrà andare a Cuba per farsi dire da Santiago la verità sulla morte di Marcia.

Anabel rivela a tutti l'impotenza di Ildefonso

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 4 al 10 ottobre, Genoveva riferirà a Velasco di non avere più alcun interesse nei riguardi di Felipe e i due si baceranno. Durante la festa organizzata da Marcos per l'inaugurazione della nuova casa Anabel berrà molto al punto da ubriacarsi. La ragazza sarà senza freni e finirà per raccontare a tutti che Ildefonso è impotente. Anabel sarà affranta per quanto successo, ma ormai non potrà più tornare indietro. Quando gli invitati andranno via, Marcos inviterà la figlia a porgere le sue scuse a Felicia, ma Anabel ribadirà che quanto da lei detto è vero.

Camino caccia via Felicia da casa sua

Secondo le anticipazioni fino al 10 ottobre, Ramon e Antonito avranno delle visioni politiche totalmente contrapposte e le rispettive moglie faranno in modo di ristabilire un clima di armonia nella famiglia Palacios.

Intanto Josè Miguel invoglierà Bellita a incidere un nuovo disco. Inoltre Servante e Fabiana avranno la comunicazione che nonostante l'impegno messo non hanno vinto il concorso delle pensione, ma semplicemente un premio di consolazione come famiglia più simpatica della competizione.

Nel frattempo Velasco si confronterà duramente con Laura, perchè ha il presentimento che la donna ha tradito il loro patto.

Questa situazione non passerà inosservata a Genoveva. In tutto questo Mendez riferirà a Felipe di avere chiesto ufficialmente a Laura di cambiare la sua testimonianza. Camino invece sfogherà tutto il suo malumore contro la madre e la manderà via da casa sua in malo modo, mentre Bellita si accorgerà che le sue canzoni non sono del tutto innovative e il marito la spronerà a scriverne delle nuove.

Marcos e Felicia si baciano

In base agli spoiler della prossima settimana, Casilda, Alodia e Marcelina saranno infuriate con Fabiana e Servante, perchè non le hanno nemmeno ringraziate per l'aiuto che hanno dato a loro. Intanto Felipe andrà da Laura per dialogare con lei, ma anche in questo caso la ragazza lo allontanerà. La Salmeron noterà tutto e minaccerà la domestica. Velasco invece offrirà un nuovo incarico a Laura, che però quest'ultima rifiuterà. Si capirà come tra lei e l'avvocato c'è un accordo segreto. Inoltre Ildefonso proverà molta vergogna e si nasconderà da tutti.

Nel frattempo Marcos starà vicino a Felicia, perchè la donna si sente responsabile dell'infelicità della figlia. I due finiranno per darsi un bacio.

In tutto questo Velasco dirà a Genoveva che Laura ha intenzione di tradirla e per questo motivo la domestica verrà licenziata, mentre a Bellita verrà una nuova idea per la sua canzone. Infine Felipe sarà convinto del coinvolgimento di Genoveva nella morte di Marcia e per questo motivo vorrà andare a Cuba per parlare con Santiago e scoprire la verità.