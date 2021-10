Cambio programmazione in arrivo il prossimo dicembre 2021 per la soap Il Paradiso delle Signore 6, in onda dal lunedì al venerdì con grande successo su Rai 1. In vista del periodo natalizio, la serie ambientata nel celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo, la messa in onda subirà delle modifiche ed è previsto uno stop della durata di una settimana, salvo poi ritornare di nuovo in video nel 2022, con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Stop Il Paradiso delle signore 6 a dicembre: ecco come cambia la programmazione

Nel dettaglio, il palinsesto di Rai 1 per il mese di dicembre subirà delle modifiche e la programmazione muterà in particolar modo durante la settimana natalizia.

La stessa sorte toccherà anche alla soap Il Paradiso delle signore 6, che quest'anno andrà in onda fino a venerdì 24 dicembre, con l'ultima puntata in prima visione assoluta si questo 2021.

A partire da lunedì 27 e fino al 31 dicembre, la messa in onda degli episodi inediti de Il Paradiso sarà sospesa. Al suo posto, infatti, saranno trasmessi dei documenti che andranno in onda nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35, in attesa che riprenda l'appuntamento con la celebre soap opera.

L'appuntamento con Il Paradiso 6 ritorna di nuovo nel 2022

Ma quando torneranno in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle signore dopo lo stop di una settimana a dicembre? Per vedere in onda i nuovi episodi in prima visione assoluta, bisognerà attendere i primi giorni del 2022.

La messa in onda quotidiana della soap opera con protagonisti Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, riprenderà regolarmente a partire da lunedì 3 gennaio 2021, come sempre nella solita e consueta fascia oraria del primo pomeriggio, subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno.

Una sesta stagione che, dal punto di vista delle dinamiche e dei contenuti non sta deludendo affatto le aspettative degli spettatori.

Le anticipazioni de Il Paradiso 6: Giuseppe Amato si ritrova nei guai

I colpi di scena non mancheranno neppure nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso 6 in programma nella stagione 2021/2022 su Rai 1 e molte delle novità riguarderanno in primis i protagonisti di casa Amato.

Tina, infatti, dovrà fare chiarezza sul suo stato di salute, dato che sta nascondendo ai genitori di avere un serio problema alle corde vocali che potrebbe essere risolto solo con una operazione.

Occhi puntati anche su Giuseppe Amato, che si ritroverà messo alle strette dal ritorno della sua amante Petra.

La donna, dopo averlo minacciato, continuerà a dargli filo da torcere e vorrà che Giuseppe si prenda le sue responsabilità di padre, dato che insieme hanno messo al mondo un figlio, durante il soggiorno in Germania.