L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con successo nei pomeriggi di Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate in onda quest'anno, rivelano che sta tenendo banco il rapporto tra le due sorellastre Gemma Zanatta e Stefania Colombo. Dopo essersi ritrovate a Milano, le due ragazze non hanno stretto proprio un buon rapporto di amicizia: in particolar modo Gemma sembra nutrire un profondo astio nei confronti di Stefania, che non le permette di provare a costruire un legame forte.

Gemma e l'astio contro Stefania ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, la sesta stagione de Il Paradiso delle signore è stata caratterizzata dal ritorno in scena di Ezio Colombo, che è approdato a Milano in compagnia della sua nuova famiglia composta da Veronica e dalla figlia Gemma.

In città, poi, Ezio ha ritrovato sua figlia Stefania con la quale sta cercando di riallacciare di nuovo i rapporti dopo che si erano persi di vista per svariati anni.

La convivenza per questa famiglia allargata, però, non sarà affatto facile, complice in primis l'astio che Gemma nutre nei confronti di Stefania e che rende il loro rapporto molto complicato.

Ma perché Gemma odia la sorellastra? Le due ragazze hanno in comune una perdita molto importante. Gemma è orfana di padre mentre Stefania ha perso la mamma.

Il retroscena sul rapporto tra Gemma e Stefania

Tale dolore, secondo Stefania dovrebbe portarle ad avere un legame ancora più forte e coeso, dato che entrambe hanno vissuto la stessa dura perdita in età giovane.

Peccato, però, che la Zanatta non sarà affatto dello stesso parere: la figlia di Veronica, infatti, continuerà a trattare male la sua sorellastra, evitando quindi di riuscire a costruire un rapporto con lei.

Ebbene, il motivo di questo "odio" che Gemma sembra nutrire nei confronti di Stefania, potrebbe avere a che fare con il passato e in particolar modo con il padre della Zanatta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un retroscena legato proprio al passato, dovrebbe venire a galla nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 e dovrebbe riguardare proprio il padre di Gemma. Possibile che l'uomo non sia morto così come è stato raccontato fino a questo momento?

Ezio incontra la sua ex Gloria: trame Il Paradiso delle signore 6

In attesa di scoprire la verità e capire se il rapporto tra Gemma e Stefania potrà migliorare nel corso di questa sesta lunga stagione de Il Paradiso delle signore, le anticipazioni rivelano che anche per Ezio arriverà il momento di fare i conti col suo passato.

L'uomo, infatti, si ritroverà "faccia a faccia" con la sua ex Gloria, che si trova a Milano e l'incontro tra i due non sarà dei migliori.

Ezio chiederà alla donna di sparire dalla sua vita, dato che non vuole avere più nulla a che fare con lei e addirittura vorrà che Gloria se ne vada da Milano.