L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua a riservare grandi colpi di scena e, nel corso delle prossime puntate della soap opera in programma su Rai 1, ci sarà spazio per delle importanti novità che riguarderanno Vittorio Conti. Per lui ci sarà spazio per un nuovo amore che si affaccerà nella sua vita e che non lo lascerà affatto indifferente. Tra i nomi venuti fuori in queste ore, vi è quello di Tina Amato, la quale potrebbe diventare la nuova fiamma del celebre proprietario del grande magazzino milanese.

A tal proposito, però, Emanuel Caserio che veste i panni del fratello di Tina nella soap, non l'ha presa benissimo.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: Vittorio ritrova l'amore

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena su Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Vittorio arriverà il momento di voltare pagina e di riavvolgere il nastro, dopo la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri.

Le strade dei due coniugi si sono separate ed insieme hanno scelto di dividersi e di percorrere ognuno la sua strada.

Mentre Marta ha scelto di trasferirsi in America e di proseguire lì il suo percorso lavorativo, Vittorio è rimasto a Milano ed ha dovuto prendersi la responsabilità di tutta la gestione del grande magazzino.

Tuttavia, l'attore Alessandro Tersigni ha ammesso in una recente intervista che il ritorno di un vecchio volto del Paradiso delle signore, avrebbe riacceso in Vittorio la voglia di innamorarsi di nuovo.

Nascerà l'amore tra Tina e Vittorio?

Ma chi sarà questa donna che gli farà perdere la testa? Fin dalle prime puntate di questa sesta stagione, è apparso evidente il grande feeling che c'è tra Vittorio e Tina Amato, rientrata in città dopo aver messo da parte la sua carriera da cantante in giro per il mondo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra Tina e Vittorio si è venuto a creare un buon feeling che sembra far ben sperare in vista delle puntate future di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Vittorio riuscirà a conquistare il cuore della bella Tina, uno dei membri di casa Amato non sembra essere molto felice di questo possibile flirt.

L'attore di Salvatore si sbilancia sul presunto amore tra Tina e Conti

Trattasi di Salvatore Amato, interpretato nella soap dall'attore Emanuel Caserio. In questi giorni, rispondendo alle domande social dei numerosi fan che seguono la soap opera di Rai 1, Caserio ha parlato anche della possibile relazione tra Tina e Vittorio.

"Vittorio Conti non la deve neppure toccare mia sorella, neppure toccare", ha ribattuto l'attore di Salvatore sui social, lasciando intendere il fatto che in casa Amato potrebbero non fare i salti di gioia nel caso in cui il flirt dovesse concretizzarsi.