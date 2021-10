Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti del GFVip 6 . Il 22enne di Treviso, parlando con Davide Silvestri, ha spiegato se un giorno riuscirà a camminare o meno. Come rivelato dal "vippone", il midollo è lesionato quindi si tratta di una cosa complessa. Tuttavia, Manuel ha fatto sapere che i medici sono stati chiari su cosa potrà acquisire e cosa no.

Il racconto del gieffino

Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, Manuel e Davide si sono ritrovati per una chiacchierata confidenziale. Il nuotatore veneto ha parlato della sua situazione post-incidente.

Due anni fa, il ragazzo al termine di una serata in discoteca con la fidanzata, è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Da quel giorno, il 22enne è costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Parlando con il coinquilino, Manuel ha svelato se un giorno tornerà a ricominciare sulle sue gambe: "Qualcosa si può riprendere". Bortuzzo ha fatto sapere che è stato lesionato il midollo, quindi non è cosa semplice. Per rendere meglio l'idea di cosa gli è accaduto, il gieffino ha spiegato che ci sono miliardi di filamenti nel midollo e per tornare alla normalità dovrebbero essere ricollegati tutti quelli "sani". Insomma, un lavoro complesso e certosino. Tuttavia, Bortuzzo ha anche spiegato che non tutti i filamenti si sono danneggiati.

Dunque, non è andato tutto perso.

'Potrò recuperare quello che si è salvato'

Nel corso della chiacchierata con Davide Silvestri, Manuel Bortuzzo ha sostenuto che non tutti i collegamenti possono essere fatti a causa di un lavoro troppo complesso. Sulla base di quanto dichiarato, però, il 22enne ha fatto sapere che il corpo umano è in grado di recuperare.

Per questo Manuel ha affermato: "Si può creare qualcosa che aggiri il problema periferico".

Il gieffino ha confidato a Davide che per tornare a camminare bisognerebbe creare il collegamento per dare il grado giusto di flessione al ginocchio e un po' di movimento per la coscia e il quadricipite. A tale proposito il diretto interessato ha chiosato: "Potrò recuperare quello che si è salvato".

Il 22enne non ha nascosto che il resto dovrà essere recuperato con degli interventi chirurgici. Infine, Manuel Bortuzzo ha riferito che i medici sono stati chiari nei suoi confronti per metterlo al corrente della verità.

Manuel ha poi spiegato che fin quando sarà in vita farà di tutto per migliorare la sua situazione fisica. La scorsa settimana, Bortuzzo ha camminato sulle sue gambe grazie ad un deambulatore. Come spiegato dal padre di Bortuzzo, non si tratta di spettacolarizzazione ma di un esercizio fondamentale per la salute del ragazzo. In quel modo, il 22enne combatte un'infezione che lo attanaglia da mesi .