Le puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre riserveranno ai telespettatori nuovi e inattesi colpi di scena. Tra vicinanze inaspettate, rivelazioni e momenti difficili, quasi tutti i personaggi verranno messi a dura prova. Stando alle anticipazioni rilasciate online, la contessa di Sant'Erasmo mal sopporterà la presenza di Flora a villa Guarnieri, specialmente per la complicità nata tra la giovane e Umberto. Intanto Gloria sarà anche vittima di un'aggressione e Armando accorrerà in suo aiuto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 ottobre: Salvatore geloso di Anna e Roberto

Vittorio proporrà a Tina di partecipare al film musicale. La giovane cantante vorrebbe prendervi parte, ma è preoccupata per la salute delle sue corde vocali. Il medico, infatti, le prescriverà una cura, ma le dirà che sarebbe necessaria un'operazione. Salvatore le consiglierà di parlarne con Conti. Nel frattempo, Marcello inizierà a lavorare al Circolo, mentre al Paradiso delle signore farà ritorno Gloria. La capo commessa, però, ha deciso: darà le dimissioni. Intanto il giovane Amato continuerà a corteggiare Anna, ma inizierà a sospettare che ci sia qualcosa tra lei e Roberto. Il barista, infatti, un giorno la vedrà allontanarsi in macchina con l'uomo e si farà delle domande.

Adelaide infastidita dalla complicità tra Flora e Umberto: Il Paradiso delle signore, spoiler 18-22 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 ottobre rivelano che Flora inizierà a suscitare un certo interesse in Umberto e questo infastidirà molto Adelaide, visto che la figlia di Achille Ravasi vive a villa Guarnieri.

Nel frattempo, a casa Amato, Giuseppe e Agnese continueranno a porsi degli interrogativi sul matrimonio tra la figlia Tina e Sandro, ma la ragazza cercherà in tutti i modi di evitare l'argomento. La giovane cantante accetterà, su richiesta di Vittorio, di esibirsi al Circolo, ma dopo aver cantato accuserà malesseri alla gola.

La sorella di Salvo sprofonderà in una profonda crisi e, piangendo, comunicherà a Conti di non poter prendere parte al film. Dopo averla rintracciata mentre andrà in giro per la città in preda allo sconforto, Vittorio cercherà di consolarla. Sarà allora che Tina gli parlerà della fine del suo matrimonio.

Spoiler Il Paradiso delle signore 18-22 ottobre: Armando trova Gloria in ospedale

Tra il commendatore Guarnieri e Flora Ravasi si creerà un particolare legame e i due saranno sempre più complici. Intanto, sempre nelle puntate dal 18 al 22 ottobre, la zia Ernesta chiamerà Armando poiché è preoccupata per Gloria. Stando alle anticipazioni, quest'ultima risulterà irrintracciabile e la signora inizierà ad allarmarsi.

Il capo magazziniere Ferraris cercherà di tranquillizzarla e, nel frattempo, si metterà sulle tracce della capo commessa. L'uomo, dopo alcune ricerche, scoprirà che la signorina Moreau si trova in ospedale a causa di uno scippo. La donna gli confiderà di voler lasciare Milano, ma l'uomo le suggerirà un'alternativa che le farà cambiare idea.