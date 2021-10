La morte di Achille Ravasi resta ancora un mistero. Anche se il decesso dell'uomo è stato derubricato a incidente, ai telespettatori non è stato rivelato come sia avvenuto o chi ne sia stato il responsabile. Inoltre, nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è arrivata a Milano, dagli Stati Uniti, Flora, la figlia illegittima dell'avvocato, poi assunta da Vittorio come stilista del grande magazzino. Oltretutto la giovane ha ricevuto, insieme a un lascito del defunto padre, una missiva scritta dallo stesso prima di morire e indirizzata proprio a lei.

Adelaide è preoccupata tanto per la presenza della figliastra, quanto per l'esistenza di una lettera di cui non conosce il contenuto. La nuova stagione, dunque, sembra non essere iniziata sotto buoni auspici per la contessa di Sant'Erasmo.

Nel 16° episodio de Il Paradiso delle signore 6, Adelaide su Flora: 'Buon sangue non mente'

Cosa c'è scritto nella lettera che Achille ha lasciato a Flora? Attualmente è questo l'interrogativo che non fa dormire sonni tranquilli la contessa, la quale continua a sospettare che ci sia dell'altro dietro l'arrivo a Milano della giovane. La preoccupazione di Adelaide che la stilista possa essere venuta per scoprire cos'è accaduto al padre fa pensare che la donna e Guarnieri abbiano avuto un ruolo rilevante nella vicenda.

Nel 16° episodio de Il Paradiso delle signore 6 la contessa inizia la sua giornata già con un obiettivo: trovare la lettera del marito e leggerne il contenuto. La nobildonna è convinta che "buon sangue non mente" e che, quindi, Flora non abbia buone intenzioni nei suoi confronti. Umberto, però, non è dello stesso parere e pensa che la cognata sia immotivatamente ossessionata dalla ragazza.

Adelaide vuole conoscere il contenuto della lettera di Ravasi alla figlia

Un primo indizio riguardante la lettera di Ravasi emerge sempre nel corso del 16° episodio. Adelaide si reca all'atelier del Paradiso delle signore per incontrare Flora e cercare di carpire qualche informazione sulla misteriosa missiva. Dopo un breve scambio di opinioni sul lavoro in sartoria le due finiscono per parlare della lettera.

La contessa non vorrebbe, ma non può giustificare il comportamento di Achille nei confronti della giovane, la quale è conscia degli sbagli dell'uomo. "Se non altro ha provveduto a lei con un lascito", ammette la donna. Poi, però riconosce che ci si aspetta di più da un padre e invece lui "l'ha lasciata senza una parola di conforto". La contessa sa dove vuole andare a parare, perché è consapevole che qualche parola (scritta), in realtà, è rimasta. Flora è convinta che il genitore volesse incontrarla e sarebbe accaduto, se le cose fossero andate diversamente. Questa certezza nasce dal fatto che l'uomo le ha lasciato una lettera, per molti versi, "illuminante". Cosa le avrà rivelato?

Flora non vuole rivelare il contenuto della lettera: Adelaide si infuria

Flora vuole tenere per sé il contenuto della lettera e ciò fa infuriare la contessa che sperava di saperne di più. Infine, in una delle ultime scene del 16°episodio de Il Paradiso delle signore 6, Adelaide torna a villa Guarnieri e si sfoga con Umberto. "Siamo in pericolo", ammette la contessa rivolgendosi al cognato. Mentre quest'ultimo minimizza, la donna continua a essere convinta che quella lettera li incastrerà. A cosa si riferisce? In ogni caso, presto la donna verrà in possesso del misterioso scritto. La conferma arriva dalle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda dall'11 al 15 ottobre. Stando a queste, la donna riuscirà a trovare la lettera e, probabilmente, capirà se la sua è soltanto paranoia oppure se è l'inizio di una cattiva burrasca.