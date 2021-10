Dopo tre settimane di convivenza forzata, al Grande Fratello Vip sembrava essere nata la prima coppia. Stiamo parlando di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Nella giornata di giovedì 7 ottobre, però, il ragazzo è sembrato fare un passo indietro. Ma non è tutto: il 22enne, parlando con Aldo Montano e Nicola Pisu, ha rivelato cosa pensa un'autrice sull'ipotetica coppia.

L'accaduto

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié (Lucrezia all'anagrafe) hanno mostrato di avere un certo feeling. In particolare, la principessa ha speso delle parole importanti per il suo coinquilino.

Al contrario, il 22enne è sempre apparso più distaccato. Nelle scorse ore, il giovane ha fatto presente alla "vippona" di non sentirsi il suo fidanzato e di essere convinto che lontano dai riflettori tra i due non durerà. Manuel ha fatto anche presente che per lui l'amicizia instaurata con Lulù ha lo stesso valore del legame instaurato con Aldo Montano.

Nella serata di giovedì 7 ottobre, il nuotatore si è ritrovato in giardino a parlare proprio con il campione olimpico e con Nicola Pisu. Durante la chiacchierata, Bortuzzo ha reso pubblico cosa gli ha detto in confessionale un'autrice del Grande Fratello Vip: "Non c'è trasporto".

L'atteggiamento di Bortuzzo divide alcuni telespettatori

Nonostante Manuel Bortuzzo abbia messo dei paletti nel rapporto con Lulù Selassié, il giovane l'ha baciata.

A quanto pare, l'atteggiamento del ragazzo sta facendo discutere alcuni telespettatori del Reality Show di Canale 5.

Un utente ha sostenuto che il 22enne sia un "furbacchione". Il motivo? Non sarebbe realmente interessato alla Principessa, ma per essere al centro delle dinamiche si starebbe piegando alla trama scelta dagli autori del Grande Fratello Vip.

Un altro telespettatore ha spiegato che difficilmente Manuel avrebbe perso il consenso del pubblico, ma in questo modo lo perderà sicuramente. Secondo alcuni, l'atteggiamento di Manuel Bortuzzo risulta essere incoerente.

Manuel e Lulù: parla papà Franco

In un'intervista il papà di Manuel Bortuzzo ha rivelato cosa pensa della presenza di Lulù Selassié: "Estenuante".

Il signor Franco Bortuzzo si è detto convinto che il figlio sia stato messo in difficoltà dalle dinamiche del Grande Fratello Vip. Nonostante l'uomo abbia precisato di non volere intervenire nel percorso del 22enne, ha fatto presente che lo vede in imbarazzo.

Il signor Franco è convinto che Manuel saprà giocarsi bene le sue "carte". In merito alla lettera ricevuta da Federica - ex fidanzata di Bortuzzo - il papà di Manuel ha spiegato che potrebbe essere una scossa per il figlio, in modo da fargli tornare la serenità che aveva prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.