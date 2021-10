Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana per le puntate dall'11 al 15 ottobre raccontano che Umberto e Vittorio saranno in disaccordo circa la linea editoriale del Paradiso Market. Tina, invece, tornerà dalla Svizzera, mentre Ezio vivrà a casa Cattaneo assieme alla compagna Veronica e alla figlia di lei, Gemma. Vittorio, inoltre, proporrà a Tina la parte di protagonista per il film ma la giovane Amato rifiuterà l'offerta, nel frattempo Anna accetterà la proposta professionale avanzatale da Conti.

La contessa Adelaide, infine, troverà la lettera di Achille scritta per Flora, mentre Tina confesserà a Salvatore le verità taciute sino a quel momento.

Tina tornerà dalla Svizzera

Le trame della soap opera per l'episodio di lunedì 11 ottobre rivelano che la contessa Adelaide, a seguito del trasferimento in pianta stabile di Flora a Villa Guarnieri, sarà più che mai intenzionata a mettere le mani sulla missiva scritta da Achille per la figlia.

Il commendatore Umberto, dopo la presentazione di Ezio come nuovo direttore della Palmieri, avrà il sentore di aver riposto bene la propria fiducia.

Tra Guarnieri e Vittorio, invece, i rapporti professionali non andranno come sperato, difatti si troveranno in disaccordo circa la linea editoriale del Paradiso Market.

Tina, intanto, farà il suo ritorno dalla Svizzera tenendo per sé le verità del suo rientro a Milano.

La contessa Adelaide troverà la lettera di Ravasi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la puntata di martedì 12 ottobre riportano che casa Cattaneo diverrà la nuova dimora di Ezio, ma anche della compagna Veronica e della figlia di lei: Gemma.

La contessa Adelaide, finalmente, troverà la tanto desiderata lettera che Achille ha scritto per la figlia Flora.

Vittorio, al contempo, proporrà a Tina il ruolo di protagonista per il film dopo averle fatto visionare la sceneggiatura, ma la giovane Amato non parrà entusiasta all'idea.

Stefania, invece, sarà particolarmente contenta per aver avuto l'opportunità di riabbracciare il padre.

Flora darà retta ai consigli di Agnese e Maria

Gli spoiler della fiction daily per l'episodio n° 23 della sesta stagione anticipano che Tina rifiuterà l'offerta di Vittorio per il ruolo da protagonista nel film, così Conti proverà a convincere la ragazza con un compromesso.

Ad accettare di buon grado, invece, l'offerta professionale di Vittorio sarà Anna, la quale diverrà la nuova aiuto contabile di Beatrice. Sarà contento Salvatore che adesso potrà rivedere con costanza Imbriani.

Flora, alle prese con qualche difficoltà nei riguardi della nuova collezione, deciderà di dar retta ai consigli di Maria e Agnese.

Tra Beatrice e Anna si instaurerà un bel rapporto lavorativo

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 per la puntata del 14 ottobre svelano che Veronica riserverà parecchie attenzioni alla figlia di Ezio, ovvero Stefania, suscitando non poche gelosie in Gemma.

Tra Beatrice e Anna, invece, si instaurerà un bel rapporto lavorativo.

La contessa Adelaide, nel tentativo di ricucire il rapporto con Ludovica, proporrà a Marcello di sostituire momentaneamente Parri al Circolo.

Vittorio, intanto, proporrà la nuova idea riguardo al film a Tina, invitando la giovane Amato a non scartare subito l'offerta inoltratale.

Ezio inviterà Stefania a trasferirsi a casa Cattaneo

Gli spoiler della fiction daily italiana per l'episodio di venerdì 15 ottobre anticipano che Stefania, a seguito della cena passata con Gemma e Veronica, racconterà tutti gli aneddoti vissuti sia alle amiche che a Gloria. Quest'ultima, inoltre, avrà la conferma che Ezio vuole ricostruirsi una nuova famiglia.

Tesi della Moreau avvalorata dalla proposta inoltrata da Teresio a Stefania di trasferirsi a casa Cattaneo.

Tra Vittorio e Flora vi sarà un acceso faccia a faccia e Umberto prenderà le difese della figlia di Ravasi.

La stilista, quindi, guarderà Federico, Riccardo e il padre di Marta in modo diverso.

Tina, infine, confesserà a Salvatore le verità taciute sino a quel momento.