Il Paradiso delle Signore 6 proseguirà la propria regolare messa in onda anche nella settimana che va dal 25 al 29 ottobre 2021, come sempre in prima visione assoluta su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, anche in questa nuova settimana di programmazione, ci saranno varie sorprese che terranno alta l'attenzione del pubblico. Spazio in primis alle vicende di Giuseppe Amato che si ritroverà a fare i conti con la sua amante mentre Ezio affronterà "faccia a faccia" la sua ex Gloria.

Giuseppe nel mirino di Petra: anticipazioni Il Paradiso delle signore 25-29 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma dal 25 fino al 29 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che per Giuseppe arriverà il momento di fare i conti col suo recente passato.

Il capofamiglia di casa Amato, infatti, riceverà delle notizie decisamente poco positive e rassicuranti da parte della sua amante Petra, la donna che ha conosciuto in Germania e dalla cui unione è nato anche un figlio.

Una situazione che, fino a questo momento, Giuseppe ha tenuto per sé, evitando di parlarne con sua moglie Agnese e con i suoi figli.

Petra ricatta Giuseppe e vuole dei soldi

Petra, però, tornerà a farsi viva: le anticipazioni della soap opera rivelano che la donna si farà presente nella vita di Giuseppe con una lettera, dove farà una richiesta ben precisa ed esplicita.

Petra, infatti, farà presente a Giuseppe di volere dei soldi che serviranno per la crescita del loro bambino.

L'uomo verrà messo di fronte a un ricatto, dato che se non manderà la cifra richiesta dalla donna nel breve tempo richiesto, lei non si farà problemi a smascherarlo con la sua famiglia.

Ezio e Gloria si ritrovano: anticipazioni Il Paradiso 6 al 29 ottobre

Insomma Giuseppe si ritroverà stretto nella morsa di Petra e questa volta la situazione sarà decisamente più difficile del previsto.

Il marito di Agnese riuscirà a trovare il denaro richiesto dalla sua amante per evitare che scoppi una "bufera" in casa Amato? Sarà chiarito nel corso delle prossime puntate previste su Rai 1.

Inoltre, le trame de Il Paradiso delle signore dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per il fatidico incontro tra Ezio e Gloria. Dopo che lei ha cercato in tutti i modi di evitarlo, si ritroveranno finalmente "faccia a faccia".

Ezio va in crisi: trame Il Paradiso 6, puntate 25-29 ottobre

La reazione di Ezio Colombo non sarà delle migliori: l'uomo, infatti, non sapeva minimamente che la sua ex si trovasse a Milano e per questo motivo non la prenderà bene.

Durante questo confronto, Ezio chiederà a Gloria di farsi da parte e di sparire per sempre dalla sua vita.

Tuttavia, col passare dei giorni, Ezio comincerà a entrare in crisi.

Pur essendo innamorato di Veronica, l'uomo non riuscirà a non pensare a quell'incontro a dir poco drammatico che c'è stato con la sua ex Gloria e che non lo ha lasciato indifferente.