Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6, e le anticipazioni delle nuove puntate in onda nel corso della stagione tv 2021/2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sulle vicende di Agnese, la quale si ritroverà a dover fare i conti con le bugie di suo marito Giuseppe. La donna, infatti, scoprirà tutta la verità sui segreti e gli inganni che riguardano l'uomo che ha sposato, il quale non è mai stato sincero al 100% con lei da quando è rientrato dal soggiorno in Germania.

Giuseppe si ritrova messo alle strette: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di questo 2021 rivelano che per Giuseppe Amato arriverà il momento della resa dei conti finale.

L'uomo, da quando è rientrato in città, non ha detto tutta la verità a sua moglie Agnese su quanto è accaduto in Germania. Le ha nascosto di aver avuto una relazione con un'altra donna e quindi di averla tradita, tanto da mettere al mondo anche un figlio che, fino a questo momento, è stato tenuto segreto a tutti.

Ben presto, però, queste amare verità torneranno a bussare alla porta di Giuseppe Amato e l'uomo si ritroverà costretto a fare i conti con la realtà, che sarà decisamente molto dura da affrontare.

Agnese smaschera e scopre la verità sul marito

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste per il 2021 su Rai 1, Agnese si ritroverà costretta ad affrontare la realtà dei fatti e a prendere coscienza delle bugie di suo marito.

La donna, infatti, scoprirà che Giuseppe ha avuto un'amante: trattasi di Petra, la donna con cui il capofamiglia di casa Amato stava provando a costruire una famiglia in Germania, salvo poi cambiare idea e tornare di nuovo sui suoi passi.

Giuseppe, infatti, alla fine scelse di ritornare di nuovo in città a Milano e quindi di riabbracciare sua moglie e i suoi figli che, nel frattempo, avevano creduto fosse addirittura morto.

Agnese trova conforto con Armando: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2021

Tuttavia, la scoperta di un figlio segreto stravolgerà gli equilibri di casa Amato: per Agnese non sarà affatto semplice rapportarsi con questa amara verità che rischia di mandare all'aria il suo matrimonio.

Come potrà mai perdonare Giuseppe dopo aver scoperto del tradimento e delle varie bugie che le ha raccontato nel corso di questi mesi?

Un momento che non sarà affatto facile per Agnese, la quale troverà conforto in Armando.

Il capo-magazziniere del Paradiso delle signore dimostrerà tutta la sua vicinanza ad Agnese, complice anche l'interesse e il sentimento che li ha uniti prima che Giuseppe rimettesse piede in città dopo il periodo in Germania.