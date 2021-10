Cambio programmazione in arrivo per la soap opera Il Paradiso delle signore 6. Per il mese di dicembre 2021 sono previste delle novità riguardanti la messa in onda quotidiana della soap opera, la quale osserverà uno stop dovuto al periodo natalizio. Le avventure di Vittorio Conti, Tina Amato e Umberto Guarnieri si fermeranno per una settimana, salvo poi tornare in onda nuovamente a partire dal 2022, con le nuove puntate in prima visione assoluta che accompagneranno gli spettatori di Rai 1 da gennaio a maggio.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 6: cosa succederà a dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione de Il Paradiso delle Signore 6 è previsto per il mese di dicembre, quando la soap opera si fermerà per una settimana in concomitanza del periodo natalizio.

L'appuntamento quotidiano con la soap ambientata nel grande magazzino milanese, per il mese di dicembre, è previsto fino al prossimo 24 dicembre, giorno in cui andrà in onda l'ultima puntata di questa sesta stagione in prima visione assoluta su Rai 1.

Da lunedì 27 dicembre, invece, l'appuntamento con Il Paradiso 6 non verrà più trasmesso in prima visione assoluta: la soap opera sarà sospesa per una settimana dal palinsesto quotidiano di Rai 1, ma tornerà in onda nel 2022.

Stop per Il Paradiso 6 a Natale, la soap ritorna nel 2022

I nuovi episodi inediti, infatti, saranno nuovamente trasmessi a partire da lunedì 3 gennaio 2021, come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa.

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate di questa sesta fortunata stagione, che sta ottenendo ottimi ascolti su Rai 1?

Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e i riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Tina Amato.

La giovane cantante, dopo aver ingannato Vittorio Conti, facendo incidere il brano per il film ad Anna Imbriani e tenendo all'oscuro l'uomo, si ritroverà costretta a fare i conti con le sue bugie, dato che verrà smascherata e messa alle strette.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6

Nelle nuove puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, ci sarà spazio anche per le vicende di Giuseppe Amato.

L'uomo si ritroverà costretto a fare i conti con i segreti e le bugie che ha raccontato alla moglie e alla sua famiglia nel corso dell'ultimo periodo, legate all'esistenza della sua amante.

Ma, in questi nuovi episodi della soap che andranno in onda per tutta la durata della stagione tv 2021/2022, ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio Conti.

L'uomo, infatti, riprenderà in mano le redini della sua vita sentimentale, così come ha svelato lo stesso Alessandro Tersigni, parlando di una donna che riaccenderà in lui dei sentimenti che ormai credeva fossero spenti per sempre, dopo la fine del matrimonio con Marta.