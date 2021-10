Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e questo venerdì 29 ottobre è in programma una nuova puntata serale, in diretta su Canale 5, a partire dalle 21:30. Le anticipazioni sul reality show Mediaset rivelano che per i vipponi che sono in casa arriverà il momento di nuove sorprese, ma ci sarà spazio anche per un'altra eliminazione definitiva. Spazio poi alle love story che stanno nascendo in queste settimane, come quella tra Sophie e Gianmaria.

Il confronto tra Sophie e Gianmaria: anticipazioni GF Vip del 29 ottobre

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, al centro della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 in programma questo venerdì 29 ottobre, ci sarà spazio per le vicende di Sophie e Gianmaria, che stanno tenendo banco all'interno della casa.

I due si sono avvicinati moltissimo nel corso degli ultimi giorni anche se, l'ex tronista di Uomini e donne non ha nascosto i suoi dubbi sul ragazzo, dato che durante il giorno si cercano pochissimo e questo per lei sarebbe un campanello d'allarme del fatto che ci sia poco interesse mentale ma solo attrazione fisica.

Durante la nuova puntata in diretta del GF Vip 6, Sophie e Gianmaria si ritroveranno "faccia a faccia" nella casa di Cinecittà, pronti a far chiarezza sui sentimenti che stanno vivendo in questi giorni e saranno messi al corrente di quello che gli altri inquilini pensano di loro.

Miriana e Nicola al centro della diretta del GF Vip

I nuovi diverbi, quindi, non mancheranno assolutamente e c'è da scommettere che la "terza incomoda" di questa situazione continuerà ad essere Soleil Sorge, che non vede affatto di buon occhio questa love story che ritiene "studiata a tavolino".

Ma le sorprese non sono finite qui, perché nel corso della nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini si tornerà a parlare anche di Miriana Trevisan e Nicola Pisu, dopo che il ragazzo si è lasciato andare ad una serie di gesti nei confronti della showgirl (come dormire per terra) che hanno scatenato accese polemiche sul web e sui social.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prevista una nuova eliminazione: anticipazioni GF Vip 29 ottobre

E poi ancora, nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 di questo venerdì 29 ottobre, ci sarà spazio anche per una nuova eliminazione definitiva dal reality show.

Tre le donne che rischiano di essere fatte fuori dal gioco: trattasi di Carmen Russo, Miriana Trevisan e Ainett Stephens.

Una di loro, questa volta, dovrà abbandonare definitivamente il gioco e colei che rischia maggiormente (stando ai sondaggi web di queste ultime ore) ci sarebbe la showgirl Carmen Russo che, la scorsa settimana, aveva fatto eliminare Raffaella Fico.