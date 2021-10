Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Giuseppe Amato, che si ritroverà a fare i conti col ritorno della sua amante mentre per Gloria arriverà il momento di affrontare l'incontro con il suo ex Ezio.

Giuseppe subisce dei ricatti da Petra: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 25 al 29 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 29 ottobre 2021, rivelano che per Giuseppe la situazione assumerà una brutta piega nel momento in cui tornerà ad avere notizie da parte della sua amante Petra.

I due hanno avuto una relazione extraconiugale durante il periodo in cui Amato si trovava in Germania: insieme hanno messo al mondo un bambino anche se Giuseppe non ha mai preso in mano le redini della situazione.

Petra, stufa di questa situazione, farà in modo che Giuseppe torni ad avere sue notizie: le anticipazioni della soap opera in onda su Rai 1, rivelano che la donna arriverà a minacciarlo e ricattarlo.

Gloria rivede il suo ex Ezio: nuove trame Il Paradiso 6

Petra, infatti, sarà molto chiara nei confronti di Giuseppe: chiederà una nuova ingente somma di denaro e nel caso in cui l'uomo non dovesse acconsentire alla sua richiesta, lei non ci penserà su due volte a rendere pubblica questa situazione e quindi a svelare a sua moglie Agnese cosa è successo in Germania.

Inoltre le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 25-29 ottobre 2021, rivelano che per Gloria ed Ezio arriverà il momento della resa dei conti finale.

I due, dopo essere stati a distanza per un lungo periodo di tempo, riusciranno finalmente a ritrovarsi: un vero e proprio confronto "faccia a faccia", durante il quale Colombo chiederà alla sua ex di sparire dalla sua vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ezio ha paura che la presenza di Gloria possa in qualche modo intaccare il suo nuovo percorso di vita e, per questo motivo, vorrà tenerla a distanza.

Paola si sente male: anticipazioni Il Paradiso 6 al 29 ottobre

Occhi puntati anche su Paola: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che la donna si sentirà male all'interno del grande magazzino e le sue condizioni di salute appariranno alquanto preoccupanti.

Stefania, Maria e Irene sono in grande agitazione e temono che Paola possa essere in pericolo di vita assieme al bambino che porta in grembo.

Per fortuna, però, l'intervento tempestivo di Gloria evita che possa accadere il peggio: la signora Moreau infatti farà in modo che Paola riceva subito le giuste cure, e così riuscirà a salvarla assieme al suo bambino. Tale situazione porterà anche Ezio a guardare la sua ex in maniera del tutto diversa.