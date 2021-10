I colpi di scena a Tu si que vales non mancano mai e, nel corso dell'ultima puntata trasmessa sabato 16 ottobre su Canale 5, Rudy Zerbi è stato al centro dell'attenzione dopo aver "palpato" le parti intime di un concorrente.

In studio, infatti, è arrivato Kirby Roy con tutta la sua squadra: trattasi di un esperto jujitsu, arte marziale giapponese che prevede anche di ricevere calci e pugni in ogni parte del corpo, comprese quelle intime. Di fronte a questa dimostrazione, Maria De Filippi e tutti gli altri giurati sono rimasti senza parole, al punto che Rudy ha scelto di andare a controllare di persona.

Rudy Zerbi tocca le parti intime di un concorrente: imbarazzo a Tu si que vales

Nel dettaglio, dopo aver visto la prova di Kirby Roy che ha preso un bel po' di calci e pugni anche nelle parti intime, restando però impassibile e quasi immune al dolore, ecco che i giudici si sono chiesti come fosse possibile una situazione del genere.

Maria De Filippi, così come Sabrina Ferilli e Teo Mammucari, non hanno nascosto il proprio stupore e così Rudy Zerbi ha deciso di fare una "controllatina" in prima persona, per capire se ci fosse qualche inganno.

Fra l'ilarità del pubblico presente in studio, Rudy, senza alcun timore né vergogna, si è avvicinato al concorrente e ha cominciato a toccarlo anche nelle parti intime, per vedere se nascondesse qualcosa che gli permetteva di prendere quei calci così forti.

Maria De Filippi e Belen si vergognano per Rudy

La reazione Maria De Filippi non si è fatta attendere: "Io mi vergogno", ha ammesso la giurata dopo aver visto la scena di Zerbi che palpava le parti intime del concorrente. Anche la "padrona di casa", Belen Rodriguez non ha nascosto il suo imbarazzo e la sua vergogna per la "faccia tosta" di Rudy.

Ma questo non è stato l'unico colpo di scena della scorsa puntata di Tu si que vales, dato che al centro dell'attenzione c'è stato anche il gavettone che Sabrina Ferilli ha scelto di fare alla sua amica e giurata, Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli rovescia l'acqua contro Maria De Filippi a Tu si que vales

Dopo essere stata per settimane e settimane, vittima degli scherzetti messi in atto da Maria, Sabrina Ferilli ha scelto di prendersi la sua rivincita e lo ha fatto rovesciando una bottiglietta d'acqua sulla testa della conduttrice di C'è posta per te e Amici 21.

Una "vendetta" quella dell'attrice romana che, per un momento si è "trasformata" in Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e donne, che talvolta ha usato come arma di vendetta contro la nemica Gemma Galgani, dei secchi di acqua per inzupparla dalla testa ai piedi.

Quale sarà la reazione di Maria De Filippi nelle prossime puntate di Tu si que vales? Tornerà a "vendicarsi" dell'attrice romana? Lo scopriremo nelle restanti settimane di messa in onda dello show Mediaset.