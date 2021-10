Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda, in prima visione assoluta, dall'11 al 15 ottobre 2021 in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Tina Amato: la donna, infatti, rientrerà dopo il soggiorno in Svizzera e deciderà di confessarsi col fratello. Intanto, Adelaide continua ad indagare in merito alla lettera che Achille ha lasciato a sua figlia Flora.

Adelaide indaga sulla lettera di Achille per Flora: trame Il Paradiso 6 dall'11 al 15 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso 6 in programma nella settimana 11-15 ottobre 2021, rivelano che Flora si stabilirà ufficialmente a Milano per lavorare come stilista nel grande magazzino e verrà accolta a Villa Guarnieri dalla contessa Adelaide e da Umberto.

Adelaide, pur non essendo super-entusiasta di questa presenza fissa in casa, avrà come obiettivo primario quello di riuscire a scoprire cosa c'è scritto nella lettera che Achille Ravasi ha lasciato a sua figlia, prima del decesso.

Intanto, Vittorio e Umberto si ritroveranno a lavorare insieme, ma non sempre si troveranno d'accordo e finiranno così per avere anche dei momenti di contrasto.

Tina ritorna in città e rifiuta la proposta di Vittorio

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 fino al 15 ottobre, inoltre, rivelano che ci sarà anche il ritorno in scena di Tina Amato.

Dopo il soggiorno in Svizzera, la figlia di Agnese tornerà di nuovo a Milano, ma continuerà a comportarsi in maniera ambigua e non svelerà il vero motivo che l'ha portata a trasferirsi per qualche tempo a Zurigo.

Vittorio Conti, infatti, proporrà alla donna di prendere parte ad un film che sta scrivendo: la vorrebbe come protagonista femminile, ma Tina non farà i salti di gioia per questa proposta e deciderà di rifiutarla.

Il segreto di Tina sarà svelato a Salvatore: trame Il Paradiso 6 settimana 11-15 ottobre

Vittorio, quindi, proverà in tutti i modi a convincerla ad accettare, ignaro del fatto che questi atteggiamenti strani da parte di Tina siano frutto di un segreto che la donna custodisce da un po' di tempo.

Il colpo di scena di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 arriverà nel momento in cui Tina deciderà di confessarsi a cuore aperto e lo farà confidando il suo segreto al fratello Salvatore Amato.

Occhi puntati anche su Veronica che, in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 1, comincerà a fare i primi passi per conoscere meglio Stefania e avvicinarsi così a lei. Gemma, però, non la prenderà affatto bene e comincerà ad essere particolarmente gelosa di questa situazione che si sta creando.