Continuano ad andare in onda gli episodi di Una vita. L'amatissima soap spagnola sta continuando a riscuotere un grande successo tra il pubblico a casa e, nonostante i continui cambi di programmazione rendano difficile stare al passo, l'attenzione non smette di rimanere alta. Al momento, Una vita va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5, con esclusione del sabato.

Nelle puntate di mercoledì 6 e di giovedì 7 ottobre, il commissario Mendez verrà trasferito e Felipe cercherà di parlare con Laura. Quest'ultima si rifiuterà, ma subirà le minacce di Genoveva e Velasco.

Camino litigherà con Ildefonso e quest'ultimo, a causa della rivelazione del suo segreto, deciderà di chiudersi in casa. Anabel cercherà il perdono di Camino e Felicia e Marcos si baceranno.

Anticipazioni di Una vita di mercoledì 6 ottobre: Laura sarà ricattata da Genoveva e Velasco

Nella puntata del 6 ottobre di Una Vita, Felipe verrà a conoscenza di una notizia che lo lascerà molto sorpreso: il commissario Mendez è stato trasferito in un'altra sede. L'avvocato avrà bisogno di confrontarsi con Laura e cercherà di mettersi in contatto con lei. La giovane, però, si mostrerà restia a dargli corda e, spaventata dalle conseguenze di ciò che potrebbe succedere, deciderà di allontanarlo e di non dirgli niente.

Le anticipazioni rivelano che Genoveva assisterà a tutta la scena e, per cercare di riportare Laura dalla sua marte, la minaccerà. Velasco non sarà da meno e non farà altro che fortificare l'intimidazione attuata dalla dark lady e gli dirà che, nel caso lei non sia più diposta a collaborare, rivelerà tutto a Genoveva sul suo tradimento.

A questo punto, Laura sarà messa alle strette e non avrà altra scelta se non quella di obbedire.

Intanto, Felipe sarà stufo di sopportare quella situazione e farà una confidenza molto importante a Ramon e a Liberto: a breve lascerà Acacias.

Una vita, spoiler di giovedì 7 ottobre: Marcos e Felicia si baciano

Le anticipazioni della puntata del 7 ottobre di Una vita rivelano che il matrimonio tra Camino e Ildefonso subirà un'ulteriore incrinatura.

Anabel, infatti, durante il rinfresco non riuscirà a mantenere il segreto e riporterà le parole pronunciate da Camino. Quest'ultima sarà devastata dall'accaduto e Ildefonso, in preda all'umiliazione e alla sconfitta, non vorrà più lasciare la sua abitazione. Anabel proverà a scusarsi con Camino per farsi perdonare, ma quest'ultima non avrà alcuna voglia di parlare con lei.

Nel frattempo, Marcos ospiterà a casa sua Felicia, per cercare di consolarla e di farla stare meglio. Anche lei, infatti, è responsabile dell'infelicità della figlia. Le cose tra loro assumeranno una nota romantica e, alla fine, si scambieranno un bacio appassionato.

Intanto, Velasco dirà la verità a Genoveva e la metterà al corrente sulle vere intenzioni di Laura. A questo punto, la giovane perderà il lavoro e verrà allontanata.