Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di novità. Nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 nei pomeriggi dal 4 all'8 ottobre, Gloria Moreau (Lara Komar) sarà alquanto in ansia per la presenza costante del suo ex marito Ezio Colombo al Paradiso e cercherà in tutti i modi di evitarlo, poi la donna si confiderà con Armando.

Anna, intanto, sarà corteggiata da Salvatore Amato (Emanuel Caserio), mentre Adelaide prenderà una decisione senza interpellare Umberto e con il suo comportamento non farà altro che creare conflitti con l'uomo.

Successivamente la contessa Di Sant'Erasmo scoprirà il segreto di Ludovica e resterà molto turbata del fatto che la giovane non si sia confidata con lei. Nel contempo Massimo Riva andrà a cercare Anna al Circolo, ma non sembrerà avere delle buone intenzioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Gloria si sfoga con Armando

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio Conti sarà consapevole che la scelta della nuova stilista possa creare diversi problemi presso il grande magazzino. Nel frattempo Adelaide farà di tutto pur di scoprire il contenuto della lettera che Achille Ravasi ha lasciato a Flora.

Gloria, intanto, sarà alquanto sotto pressione, poiché il suo ex marito Ezio Colombo frequenterà assiduamente il Paradiso per motivi di lavoro: la donna avrà bisogno di sfogarsi e si confronterà con Armando.

Salvatore, invece, cercherà di conquistare Anna e resterà piacevolmente sorpreso, poiché scoprirà di avere una passione in comune con la giovane.

Successivamente Adelaide prenderà una decisione importante senza confrontarsi con Umberto e proporrà a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri: quando l'uomo lo scoprirà non la prenderà affatto bene.

Vittorio offre il suo aiuto ad Anna e Roberto

La nuova rivista del Paradiso Market avrà ormai preso piede, così Vittorio, insieme al suo staff, comincerà a lavorare sul nuovo numero. Intanto Roberto cercherà di convincere Anna ad andare oltre il suo passato, uscendo con Salvatore. In seguito Adelaide farà un'importante scoperta, la donna si renderà conto che Ludovica ha seri problemi economici e la rimprovererà per averle nascosto tutto.

Presso il Circolo, intanto, si presenterà Massimo Riva: l'uomo sarà alla ricerca di Anna e sembrerà avere cattive intenzioni. Vittorio, intanto, verrà a scoprire che Roberto sta proteggendo Anna, così offrirà ai due il proprio aiuto.

Poco dopo Conti proporrà ad Anna di lavorare come aiuto contabile di Beatrice, ma la donna inizialmente non saprà cosa rispondere e prenderà tempo per decidere. Anna, in realtà, avrà paura che il Paradiso risvegli in lei alcuni ricordi.