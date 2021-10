La serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore, prodotta da Rai Fiction e Aurora Film con la regia di Monica Vullo e ambientata nella Milano negli anni sessanta, è tornata da poche settimane sul piccolo schermo con le trame della sesta stagione.

Nell’episodio che andrà in onda su Rai 1 il 7 ottobre 2021 nella solita fascia oraria pomeridiana, Anna Imbriani (Giulia Vecchio) dopo essere tornata nel capoluogo lombardo per rifarsi una nuova vita e lasciarsi il passato alle spalle verrà rintracciata dal suo ex fidanzato Massimo Riva (Paolo Bovani).

Quest’ultimo sarà deciso a incontrare la commessa del negozio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 7 ottobre: Massimo pare non avere delle buone intenzioni

Nella diciannovesima puntata della soap, in programma su Rai 1 giovedì 7 ottobre 2021 a partire dalle ore 15:55 circa, all’improvviso i telespettatori assisteranno all’ingresso di un personaggio destinato a dare del filo da torcere a uno dei personaggi femminili dello sceneggiato: si tratta dell’ingegnere Massimo Riva, che arriverà al grande magazzino di Milano.

In particolare l'uomo sarà alla ricerca di Anna, la madre di sua figlia Irene, e sin da subito dimostrerà di non essere buon intenzionato.

Vittorio offre il proprio sostegno ad Anna, Armando prende una decisione definitiva sulla sua storia con Agnese

Nel contempo il direttore del Paradiso Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) appena si renderà conto che il pubblicitario e suo ex braccio destro Roberto (Filippo Scarafia) sta offrendo la sua protezione a Imbriani dopo averla spronata a uscire con Salvatore (Emanuel Caserio) per chiudere una volta per tutte con il passato, farà sentire la propria vicinanza alla storica venere del paradiso.

Per concludere il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) dopo la recente scenata di gelosia da parte di Agnese (Antonella Attili) nei suoi confronti, a malincuore arriverà a prendere una decisione definitiva riguardo alla sua tresca clandestina con la sarta.

Armando metterà fine alla storia d’amore con la moglie di Giuseppe?

E Massimo riuscirà ad avere il "faccia a faccia" con la sua ex fidanzata Anna? In quali modo reagirà quest’ultima? Senza dubbio la giovane Imbriani non sarà felice di rivedere l’uomo da cui è fuggita e ha avuto sua figlia, nata da una relazione extraconiugale. Le puntate successive della soap riusciranno a chiarire anche questi aspetti.