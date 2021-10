Nuove anticipazioni sono in arrivo per i fan de Il Paradiso delle Signore. Nelle prossime settimane, com'è accaduto recentemente, potrebbero trapelare succose indiscrezioni sulle trame delle puntate in onda nel periodo natalizio. Proprio in questi giorni, il cast è impegnato nelle riprese di ciò che il pubblico vedrà durante le feste. Nelle ultime ore i primi spoiler sono arrivati da Emanuel Caserio, interprete di Salvatore Amato, il quale ha rivelato su Instagram: "Arriveremo tutti molto male a Natale". Cosa avrà voluto dire?

L'attore Emanuel Caserio risponde ai fan de Il Paradiso delle signore: 'Arriveremo male a Natale'

I fan de Il Paradiso delle signore sono sempre curiosi di conoscere qualche anticipazione sul futuro dei personaggi della soap. Si tratta di interrogativi posti molto spesso agli stessi attori che sui social cercano di tenere viva l'attenzione del pubblico. Emanuel Caserio è uno degli interpreti più attivi nel contatto con i fan e recentemente ha risposto a delle domande sulle puntate in corso di registrazione. L'attore ha rilasciato delle anticipazioni sulle puntate natalizie. Il giovane volto di Salvatore Amato ha dichiarato: "Ci saranno dei ritorni di altri personaggi? Si!". Poi ha aggiunto che "Verranno scoperti molti altarini", ammettendo che "a Natale arriveremo tutti quanti molto male".

Quali verità verranno fuori? E chi riguarderanno?

Tra le anticipazioni de Il Paradiso delle signore Caserio rivela: 'Gabriella non tornerà'

Durante le prime stagioni daily de Il Paradiso delle signore, la love story tra Salvatore Amato e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) ha appassionato il pubblico, specialmente quella parte di telespettatori che fino alla fine ha sperato che la stilista preferisse il giovane barista all'imprenditore Bergamini (Alessandro Cosentini).

Invece, la scelta della Rossi è caduta su Cosimo, che ha sposato e con il quale ha scelto di trasferirsi a Parigi tra la fine della quinta e l'inizio della sesta stagione. Nonostante sia partita, è ancora viva la speranza di rivederla, magari accanto a Salvatore. Emanuel Caserio, però, ha fugato ogni dubbio dichiarando: "Gabriella è felice per la scelta che ha fatto.

No, non tornerà". La stessa Ilaria Rossi sembra aver confermato ciò con un post su Instagram di alcuni giorni fa. La foto che ritrae la stilista alla festa di addio è accompagnata da un "Ciao Gabriella, è stato un onore…. Bon voyage!".

'Continua la sfortuna di Salvatore', anticipa Caserio

Il giovane attore che interpreta Salvatore Amato ha rivelato ai telespettatori qualcosa che riguarda il suo personaggio, il quale attualmente è single e sta corteggiando Anna Imbriani (Giulia Vecchio). Caserio ha dichiarato: "Continua la sfortuna in amore di Salvatore". Dunque, bisognerà aspettarsi altre pene sentimentali nella fase "post-Gabriella"? Sembra di si, viste le anticipazioni dell'attore. Per quanto riguarda Anna e il corteggiamento da parte del barista, l'interprete pugliese ha ammesso: "È iniziato tutto malissimo e Salvo soffre per il fatto di non essere ricambiato". Dunque, resta ancora da vedere se nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore Amato riuscirà a conquistare la giovane oppure dovrà arrendersi al fatto di non essere corrisposto.