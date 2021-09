Il ritorno su Rai 1 de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 13 settembre con le puntate della sesta stagione, ha dato ai telespettatori la possibilità di ritrovare personaggi di cui non si immaginava il ritorno. Uno di questi è Tina Amato, rientrata in scena alla fine della prima puntata trasmessa lunedì 13. La figlia di Agnese è tornata con qualche segreto che fa fatica a nascondere, specialmente di fronte alle domande di amici e parenti. Uno di questi pare riguardi la sua carriera di cantante. Infatti, la ragazza mostra di essere in difficoltà ogni volta che le viene chiesto di cantare.

É accaduto nella puntata trasmessa il 16 settembre.

Spoiler Il Paradiso delle signore, Neva Leoni: 'Situazione devastante tra Tina e Sandro'

Il ritorno di Tina Amato ne Il Paradiso delle signore 6 è stato uno dei più apprezzati dai fan della soap. Il personaggio è tornato all'improvviso in Italia, senza spiegare alcunché sul perché si trovi a Milano senza il marito Sandro (Luca Capuano). Stando alle anticipazioni diffuse sul web, i telespettatori apprenderanno a breve che la sua unione con il discografico Recalcati è naufragata. L'attrice che presta il volto a Tina ha rivelato qualche spoiler che riguarda il matrimonio della cantante. Stando a quanto dichiarato da Neva Leoni, la situazione tra i due coniugi sarebbe "devastante".

L'interprete romana non è scesa nei dettagli, ma ha confermato la fine del matrimonio, la cui notizia sarà svelata nelle puntate in onda dal 20 al 24 settembre. In particolare, Tina confiderà all'amica Gabriella (Ilaria Rossi) che il rapporto con il marito è in crisi.

Tina potrebbe avere un problema alla gola: spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 trasmesse nella prima settimana di programmazione, Tina ha mostrato di nascondere qualcosa che la mette visibilmente in difficoltà. Messa per un attimo da parte la questione relativa al suo matrimonio con Sandro Recalcati, la figlia di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) è apparsa strana in più occasioni.

Nella puntata andata in onda il 16 settembre don Saverio (Andrea Lolli) le ha chiesto di cantare in chiesa e la giovane ha mostrato un po' di titubanza prima di accettare e si è toccata subito la gola.

La figlia di Agnese e Giuseppe nella copertina del Paradiso Market

Nella stessa puntata de Il Paradiso delle signore Tina Amato ha avuto un atteggiamento strano quando si è trovata ad intonare una canzone d’infanzia con i propri genitori. Non ha accettato subito di cantare, ma quando l'ha fatto, al termine della canzoncina, la ragazza si è massaggiata la gola. Infine, in un'altra scena, durante il servizio fotografico per la copertina del Paradiso Market, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha chiesto alla giovane di emozionarsi di fronte all'obiettivo proprio come quando canta davanti al pubblico. Anche in questo caso l'artista ha fatto lo stesso gesto, portando ancora una volta la mano alla gola. Che sia malata? La risposta a questa domanda potrebbe arrivare presto nelle prossime puntate.