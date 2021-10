All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, l'attenzione continua ad essere alta sulla coppia composta da Manuel e Lulù. Tra i due si è creato un rapporto decisamente molto intenso e, fin dal primo momento di permanenza nella casa più spiata d'Italia, non hanno perso occasione per stare insieme. In questi ultimi giorni, però, sembrerebbe che Bortuzzo cominci ad essere un po' stufo delle pressioni da parte della giovane principessa e lo ha dimostrato anche con un gesto decisamente bruscamente, con il quale ha rifiutato la ragazza a letto.

Lulù viene respinta bruscamente da Manuel al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Manuel e Lulù stanno condividendo lo stesso letto nella casa del Grande Fratello Vip 6 e in più occasioni si sono lasciati andare ad una serie di coccole e carezze che facevano ben sperare in vista del loro futuro come coppia all'interno di questa edizione del reality show Mediaset.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore, Manuel è apparso visibilmente infastidito da alcune pressioni da parte della giovane principessina, la quale sembra essere particolarmente "cotta" di Bortuzzo, al punto da lasciarsi andare a costanti e ripetute coccole e attenzioni.

I due si trovavano a letto insieme, quando ad un certo punto, Manuel ha allontanato in maniera decisamente brusca la giovane Lulù.

I fan del GF Vip polemici dopo il gesto di Manuel

Con la sola mano, Bortuzzo ha respinto la ragazza, allontanandola e facendole capire che doveva staccarsi di dosso.

Un gesto che non è passato inosservato: la stessa Lulù ha capito che era giunto il momento di smetterla ma anche sul web e sui social in tanti hanno puntato il dito contro Manuel ma anche contro la stessa principessina, per il suo modo di fare un po' troppo appiccicoso.

"Che brutto gesto mamma mia. Se lo difendono spengo immediatamente la tv", ha scritto una fan del GF Vip 6 dopo aver visto la scena in cui Bortuzzo respingeva bruscamente la ragazza.

'Lulù è pesante', sbottano sui social

"Poverina", ha scritto ancora qualcun altro che ha preso le difese di Lulù che si è ritrovata messa da parte dal ragazzo verso il quale sembrerebbe avere una vera e propria cotta.

"Ma non si vergogna questa ragazza?", scrive invece qualcun altro che ha puntato il dito contro la stessa Lulù la quale, in queste prime settimane di messa in onda del GF Vip 6, ha dimostrato di essere un po' troppo ossessiva nei confronti di Bortuzzo.

"Lulù sei pesante, ma a lui non importa niente di lei", ha sentenziato un altro commentatore web del Grande Fratello Vip 6 che sembra non credere nella buona riuscita di questa "relazione" che stava sbocciando sotto i riflettori del reality show condotto da Alfonso Signorini.