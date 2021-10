La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è anche caratterizzata da importanti e inaspettati rientri. E' il caso di Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e Roberto Landi (Filippo Scarafia). Anna è tormentata dal passato e ha un segreto che la minaccia e che presto verrà alla luce. Ad aiutarla è proprio Roberto, che precedentemente si era innamorato di Vittorio. Il loro rapporto sta facendo ingelosire Salvatore (Emanuel Caserio), convinto che tra i due ci sia di più di una semplice amicizia. I suoi sospetti verranno poi confermati dalla stessa Anna, anche se con una bugia volta ad allontanarlo.

Abbiamo anche rivisto Tina Amato (Neva Leoni), tornata senza Sandro e con un grave problema alle corde vocali che la sta facendo soffrire. Altrettanti gli addii, alcuni molto dolorosi e che il pubblico non sembra aver accettato: Gabriella ha lasciato Milano per raggiungere Cosimo all'estero, concedendo una seconda possibilità al loro matrimonio. Non sono rientrati Federico, Marta e Riccardo, altri personaggi molto amati dal pubblico. Tuttavia, ci sono grandi novità all'orizzonte per quanto riguarda Cosimo e Dante.

Dante torna a Milano: Il Paradiso delle Signore nuove anticipazioni

Eh sì: l’attore Luca Bastianello qualche tempo fa ha fatto chiaramente intendere sui social che il suo personaggio sarebbe tornato ad animare le trame de Il Paradiso delle Signore: “Dante Romagnoli is back“.

Dante è stato uno dei grandi protagonisti della passata stagione della soap. Deciso a conquistare Marta (Gloria Radulescu), e poi riuscito nel suo intento, ha di fatto dato il via alla disfatta del matrimonio tra Marta e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Nonostante un riavvicinamento che aveva fatto ben sperare i telespettatori, la tormentata Guarnieri ha comunque deciso di partire per New York, accettando un'allettante proposta di lavoro.

Che cosa ci farà Dante nuovamente a Milano? Il suo ruolo è ancora top secret, ma senza dubbio gli autori non faranno mancare sorprese. A proposito di graditi ritorni, anche quello di Cosimo.

Il Paradiso delle Signore: Cosimo ritorna nella soap

Gabriella (Ilaria Rossi) è ormai uscita di scena, anche se non si sa con certezza se ci sarà un rientro.

Quello che è certo è che si rivedrà Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini). A emozionare i fan, una foto dell'attore sul set di qualche tempo fa, accompagnata da una frase: ''Di passaggio''. In realtà, dalle anticipazioni Il Paradiso delle Signore della prossima settimana, si sentirà già parlare di Cosimo, in quanto proporrà a Ludovica di trasferirsi a Villa Bergamini. Chissà che questa non sia l'occasione giusta per far rientrare l'affascinante Cosimo a Milano.