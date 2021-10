Mauel Bortuzzo e Aldo Montano sono stati protagonisti della Social Room nella casa del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, i due "vipponi" hanno risposto ad alcune curiosità dei telespettatori. Nel rispondere ad una domanda su Soleil Sorge, il nuotatore ha confidato di provare un certo interesse. Lo sportivo ritiene che la 27enne italo-americana sia una persona tutta da scoprire.

La confessione di Bortuzzo

All'interno della casa più spiata d'Italia è presente la Social Room: una stanza in cui i "vipponi" vengono chiamati a turno per rispondere ad alcune curiosità da parte dei telespettatori del Reality Show.

Nella giornata di giovedì22 ottobre, i concorrenti chiamati a rispondere ai quesiti sono stati Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. In particolare, quest'ultimo si è ritrovato a rispondere ad una curiosità su Soleil Sorge. A quanto pare, un fan del programma ha chiesto al 22enne di Treviso se sia interessato o meno all'influencer italo-americana. Manuel senza giri di parole ha affermato: "Un interesse c'è". Il diretto interessato ha precisato che non bisogna fare dei film sulla sua risposta. Tuttavia, ha sostenuto come Soleil sia una persona bellissima e piena di risorse. Secondo il nuotatore, Sorge è una di quelle persone con cui se si passa del tempo ci si diverte molto.

Prima di concludere il diretto interessato ha chiosato: "Sotto quel punto di vista mi interessa conoscerla di più".

Infine, Bortuzzo ha anche raccontato un sogno particolare fatto sulla coinquilina: "Spero di non sognare più di ucciderla perché mi dispiace".

Sophie Codegoni spiazzata

Una volta usciti dalla Social Room, Sophie Codegoni ha chiesto che cos'è accaduto in confessionale con Aldo e Manuel. A quel punto il campione olimpico ha raccontato il sogno del compagno d'avventura: "Manuel ha raccontato che faceva gli incubi su Soleil".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come spiegato da Montano, Bortuzzo il giorno seguente al "brutto sogno" si è scusato con la 27enne italo-americana in quanto si sentiva in colpa. Stando al giudizio di Aldo, Manuel e Soleil sarebbero diventati più amici dopo quell'abbraccio.

Aldo ha anche precisato che Bortuzzo vuole un'amicizia limpida con Solile Sorge, senza doppi fini.

La reazione di alcuni telespettatori

Stando a quanto riferito da alcuni telespettatori della diretta h24, Aldo Montano avrebbe raccontato a Sophie Codegoni che in confessionale gli autori avrebbero chiesto anche spiegazioni sul rapporto tra Bortuzzo e Lulù Selassié. In particolare, un autore avrebbe chiesto a Manuel se fosse stato troppo rigido nei confronti della Principessa d'Etiopia. La risposta, però, non è possibile saperla in quanto l'utente ha fatto sapere che la regia ha staccato l'inquadratura.

Nella giornata di giovedì 21 ottobre, Manuel ha avuto un riavvicinamento con la 33enne. Il ragazzo ha spiegato di non averle chiuso in faccia alcuna porta, ma di averle dato la possibilità di conoscersi meglio. Conoscenza che potrebbe andare bene come potrebbe finire male.