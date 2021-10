Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dall'1 al 5 novembre e al centro delle scene ci sarà la famiglia Amato, con Agnese che scoprirà che mancano dei soldi dal conto e Tina che racconterà a Vittorio la verità sul brano registrato da Anna. Salvatore, invece, sarà più vicino alla signorina Imbriani che gli racconterà il suo triste passato, mentre Gemma vorrà a tutti i costi prendere il posto di Paola come venere. Gloria ed Ezio, invece, decideranno di non rivelare mai alla loro figlia la verità su sua madre, mentre Flora inizierà ad indagare sulle accuse di Cosimo a Umberto in merito alla morte di suo padre.

Vittorio capirà che qualcosa non quadra nel brano di Tina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 novembre, Vittorio inizierà ad avere dei dubbi sul brano registrato che ha presentato Tina quando ascolterà la voce di Anna e convocherà la ragazza nel suo ufficio, ma quest'ultima non gli confesserà la verità. Conti vorrà andare a fondo della questione e chiederà a Beatrice di indagare nelle sale di registrazione, mentre Anna confiderà a Salvatore quanto accaduto con il suo capo. Tina, intanto verrà convinta da suo fratello ad essere sincera con il direttore e si recherà a casa sua per parlargli. Vittorio apprenderà la verità in merito al brano registrato e Salvatore difenderà Anna che subito dopo gli racconterà il suo drammatico passato.

Ci saranno importanti novità anche per Agnese che scoprirà un grave ammanco nel conto di famiglia, ma prima di puntare il dito contro Giuseppe vorrà essere sicura che la responsabilità sia di suo marito.

Paola rinuncia al posto da venere, Gemma si prepara al colloquio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel corso delle puntate dall'1 al 5 novembre al Paradiso delle signore, Don Saverio ascolterà una telefonata tra Giuseppe e Petra e capirà subito che il signor Amato nasconde qualcosa di molto importante a sua moglie.

Il parroco spronerà l'uomo ad essere sincero con la sua famiglia in merito al libretto di risparmi. Nel frattempo, Vittorio cercherà una nuova venere che possa prendere il posto di Paola che rinuncerà al suo lavoro per dedicarsi alla famiglia e quando Gemma verrà a saperlo si presenterà come candidata, certa che il posto sarà suo.

Ezio e Gloria raggiungeranno un accordo: anticipazioni settimana dall'1 al 5 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dall'1 al 5 novembre rivelano che Gloria racconterà ad Armando di aver raggiunto un accordo con Ezio. Entrambi i genitori converranno sul fatto di non rivelare a Stefania la vera identità alla capocommessa per la serenità di tutti. Nel frattempo, Flora vorrà saperne di più sul rapporto tra Achille e la famiglia Guarnieri e inizierà ad indagare in merito alle accuse di Cosimo nei confronti di Umberto.