Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 delle puntate su Rai 1 in onda dal 18 al 22 ottobre 2021 promettono grandi colpi di scena e svolte inaspettate. A Villa Guarnieri Flora e Umberto sono sempre più vicini e Adelaide ne è gelosa, sospettando che tra i due possa nascere qualcosa. Intanto, Gloria fa perdere le sue tracce e Armando non perde tempo per cercarla. Ferraris la ritrova in ospedale. Problemi anche per Tina, che rischia di non poter tornare a cantare.

Il Paradiso delle Signore 6, nuove anticipazioni settimanali

Vittorio (Alessandro Tersigni) ha proposto a Tina (Neva Leoni) di essere la protagonista del film musicale.

La giovane Amato è preoccupata per le condizioni delle sue corde vocali, ma ha deciso di fare tutto il possibile per guarire. Ne va anche della sua carriera.

Marcello (Pietro Masotti) nonostante le perplessità di Adelaide (Vanessa Gravina) inizia a lavorare al prestigioso Circolo e spera di essere all'altezza delle aspettative. Ludovica gli infonde coraggio, credendo in lui come sempre.

Nel frattempo Veronica (Valentina Bartolo), la madre di Gemma (Gaia Bavaro) e nuova moglie di Ezio (Massimo Poggio) cerca di far avvicinare Stefania alla loro nuova famiglia, mediando con la primogenita.

Gloria (Lara Komar), invece, dopo un'attenta riflessione, decide che non è più possibile per lei lavorare al grande magazzino e così pensa di licenziarsi.

Flora e Umberto sempre più vicini, Adelaide furiosa

Nel frattempo Flora comincia a affascinare Umberto (Roberto Farnesi), che non perde tempo per stare il più possibile con lei. Come è facile immaginare Adelaide ne è gelosa, oltre a temere per le conseguenze del contenuto della lettera che ha scritto Ravasi e che potrebbe farla finire in seri guai.

Giuseppe (Nicola Rignanese) e Agnese (Antonella Attili) continuano a pressare Tina affinché racconti loro cosa è realmente successo con Sandro, ma la giovane tace. La zia Ernesta contatta preoccupata Armando (Pietro Genuardi) perché Gloria, da tempo trasferitasi da lei, è sparita nel nulla.

Gloria in ospedale, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18-22 ottobre 2021

Tina dopo molte titubanze si esibisce al Circolo, ma accusa un forte mal di gola. Angosciata, si rivolge al medico: l'unico modo per poter cantare di nuovo è quello di sottoporsi a una delicata operazione. La giovane Amato sprofonda nella disperazione

Armando, nel frattempo, riesce a trovare Gloria: è in ospedale perché è stata aggredita e scippata. La bella Moreau gli confida di essere certa di voler lasciare per sempre la città.

Vittorio trova Tina mentre passeggia con aria persa nelle vie di Milano. In preda all'ansia anche per le sue condizioni di salute, gli confida che il matrimonio con Sandro è ormai finito.