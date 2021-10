Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 con tante novità che riguardano le prossime puntate. Ormai le trame sono entrate nel vivo e iniziano a delinearsi le storyline che gravitano intorno al grande magazzino capitanato da Vittorio Conti. La lontananza di Marta si fa sentire, ma il Paradiso ha bisogno del suo direttore. Ora ha in mente una sceneggiatura e la protagonista perfetta sembra Tina, così bella e affascinante. La giovane Amato sembra proprio aver colpito Conti, anche se non se ne è consapevole. Nascerà una nuova storia d'amore tra Vittorio e Tina? Intanto, la contessa continua a tenere d'occhio Flora, certa che potrebbe rappresentare un serio pericolo per lei e per il commendatore.

La lettera che le ha lasciato Achille è di estrema importanza ed è proprio per mettere le mani su quel pezzo di carta che Adelaide ha proposto alla giovane Ravasi di trasferirsi alla Villa. Nell'episodio di martedì 12 ottobre 2021, arriverà finalmente la verità.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Adelaide scopre la verità

Vittorio (Alessandro Tersigni) propone a Tina (Neva Leoni) di essere la protagonista della sceneggiatura che ha in mente per un film. La giovane, però, rifiuta. Conti non ne capisce il motivo, ma preferisce non insistere. Intanto, a Villa Guarnieri arriva il momento della verità tanto temuta. Approfittando dell'assenza di Flora (Lucrezia Massari), Adelaide (Vanessa Gravina) mette le mani sulla lettera di Achille.

La contessa ne rimane spiazzata e capisce che sia lei che Umberto (Roberto Farnesi) sono in pericolo. Occorre agire in fretta prima che sia troppo tardi, ma come?

Stefania conosce la sua sorellastra, Il Paradiso delle Signore 6 nuove anticipazioni

Casa Cattaneo è la nuova dimora di Ezio. Luciano e Silvia sono ormai lontani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ezio non è solo a Milano. Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, ecco che si conosceranno la seconda moglie Veronica (Valentina Bartolo) e Gemma (Gaia Bavaro), la figlia avuta con lei. Stefania conosce così quella che sarà la sua nuova famiglia. Se fino a ora era al settimo cielo per aver ritrovato suo padre, adesso emozioni contrastanti la pervadono.

Da una parte vorrebbe papà tutto per sé e dall'altra è curiosa di conoscere la sua sorellastra. La giovane Colombo ha anche il timore di non essere all'altezza delle aspettative della sua nuova famiglia ma non si immagina che Gemma, gelosissima di lei, farà di tutto per renderle la vita impossibile. Intanto, Gloria è lontana da tutti e tutto, ancora destabilizzata dal fatto che il suo ex marito - del quale è ancora innamorata - abbia un'altra donna e un'altra figlia. La tormentata Moreau tornerà prima poi a Milano?