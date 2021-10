La soap opera intitolata Il Paradiso delle Signore prosegue la propria messa in onda su Rai 1 con le vicende della sesta stagione.

Nel corso della puntata in programmazione il 29 ottobre 2021 a partire dalle ore 15:55 circa, Tina Amato (Neva Leoni) non starà bene con sé stessa dopo aver fatto cantare Anna Imbriani (Giulia Vecchio) al suo posto senza mettere al corrente Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Il Paradiso delle signore, puntata del 29 ottobre: Stefania, Maria e Irene preoccupate per Paola

Gli spoiler del 35° episodio dello sceneggiato che verrà trasmesso sulla prima rete Rai venerdì 29 ottobre 2021, dicono che Stefania (Grace Ambrose) alla stessa maniera delle sue colleghe Maria (Chiara Russo) e Irene (Francesca Del Fa) saranno in pensiero per la salute di Paola (Elisa Cheli).

Per fortuna le "veneri" del negozio dopo aver temuto il peggio, potranno tirare un sospiro di sollievo dopo l’arrivo di una notizia rassicurante: in particolare le tre fanciulle apprenderanno tramite la commessa Dora (Mariavittoria Cozzella) che la moglie di Franco (Giordano Petri) si è ripresa dopo il ricovero in ospedale.

Tina pentita di aver agito alle spalle di Vittorio, Giuseppe viene minacciato dalla sua ex amante Petra

Intanto Tina, dopo aver consegnato a Vittorio il demo registrato da Anna, si sentirà ancora più in colpa per il fatto di essersi presa gioco del direttore Conti, avendo agito alle sue spalle.

Successivamente Giuseppe (Nicola Rignanese) finirà per trovarsi in una scomoda situazione, quando Petra, la madre del figlio nato fuori dal matrimonio in Germania lo minaccerà: nello specifico il signor Amato, all'oscuro dei suoi familiari, non avrà altra scelta che far avere altri soldi al più presto possibile alla sua ex amante se non vorrà essere messo nei guai.

Per finire Ezio, quando saprà che la sua ex moglie Gloria ha salvato la vita sia a Paola che alla creatura che la donna porta in grembo con il suo provvidenziale intervento quando si è sentita male, si ricrederà sul conto della madre di sua figlia, visto che - dopo aver riflettuto - le dirà di volerla rivedere nuovamente.

Quali saranno le intenzioni del signor Colombo dopo essersi rifatto una nuova vita al fianco della compagna Veronica (Valentina Bartolo)?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ci sarà un ritorno di fiamma tra i genitori di Stefania? Oppure si tratterà di un semplice chiarimento? Tutti questi dilemmi saranno risolti solo nelle prossime settimane di messa in onda della soap.