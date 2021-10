Tea qualche settimana, anche i telespettatori italiani di Una vita assisteranno al ritorno di Santiago Becerra. L'uomo comincerà a seguire di nascosto Genoveva ma verrà sorpreso da Cesareo. Santiago gli chiederà di non rivelare a nessuno la sua presenza ad Acacias, visto che avrà ancora dei conti in sospeso con la giustizia. Il sorvegliante accetterà di coprire Santiago, visto che l'uomo gli confesserà di essere tornato per vendicare la morte di Marcia.

Anticipazioni Una vita: Genoveva pedinata da un uomo misterioso

In Una vita, le trame si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Felipe verrà dimesso dall'ospedale e tornerà a vivere sotto lo stesso tetto di Genoveva.

Alvarez Hermozo non ricorderà nulla degli ultimi dieci anni di vita e la dark lady approfitterà dell'amnesia del marito per riavvicinarsi a lui. Qualcosa però comincerà a insospettire sia Genoveva che i telespettatori, che avranno il sentore che Felipe stia fingendo di non ricordare solo per incastrare Genoveva. Quest'ultima intanto, sarà preoccupata anche perché si accorgerà che qualcuno la starà seguendo. Chi sarà l'uomo misterioso che la starà pedinando?

Santiago torna ad Acacias, Cesareo lo scopre

Dando uno sguardo alle anticipazioni, ben presto si scoprirà che l'uomo che starà pedinando Genoveva non è altri che Santiago Becerra. Proprio l'uomo avrà fatto ritorno ad Acacias con l'unico scopo di assicurare Genoveva alla giustizia.

Riuscirà a trovare le prove per incastrarla una volta per tutte per l'omicidio di Marcia? Santiago non rivelerà a nessuno la sua presenza, visto che avrà ancora dei conti con la giustizia da risolvere. L'uomo infatti, dopo l'assoluzione di Genoveva, sarà sospettato dalla polizia per la morte di Marcia e quindi dovrà fare attenzione a non mostrarsi in pubblico.

Cesareo però riuscirà a scoprirlo e subito gli rinfaccerà di essere finito in carcere per colpa sua, a causa della medaglietta di Marcia che lui gli aveva dato prima di partire per Cuba.

Cesareo accetta di mantenere il segreto sul ritorno di Santiago

Nelle prossime puntate della soap Tv iberica, Santiago si scuserà con Cesareo per averlo messo in difficoltà e gli dirà il reale motivo per cui avrà fatto ritorno in città.

Becerra confesserà al sorvegliante che il suo unico scopo sarà quello di inchiodare il vero responsabile della morte di Marcia e gli chiederà pertanto di non denunciarlo alle autorità. Cesareo si farà convincere da Becerra e deciderà di mantenere Il Segreto sul suo ritorno ad Acacias. Santiago in cambio, dovrà assolutamente evitare di farsi vedere in giro per il quartiere. Quali saranno le prossime mosse di Santiago? Dando uno sguardo alle trame successive di Una vita, l'uomo riuscirà a entrare in possesso delle chiavi dell'appartamento di Genoveva, anche se ancora non saranno ben chiare le sue intenzioni.