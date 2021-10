La serie televisiva turca Love is in the air che dopo due stagioni di successo ha chiuso i battenti in patria, non smette di appassionare i fan italiani su Canale 5, a seguito del debutto nel periodo estivo. Nella puntata che andrà in onda il 23 ottobre 2021 dalle ore alle 15:40 circa salvo variazioni di palinsesto, Selin Atakan (Bige Önal) per costringere Serkan Bolat (Kerem Bürsin) a starle accanto gli dirà una grossa menzogna.

L’addetta alle pubbliche relazioni dopo aver visto l’architetto e Eda Yildiz (Hande Erçel) in sintonia, fingerà di aver avuto un incidente stradale per farli allontanare.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 23 ottobre: Eda e Serkan si riavvicinano durante le ore di lavoro

Gli spoiler sulla travolgente soap opera Sen Çal Kapimi, riguardanti ciò che accadrà nel centotredicesimo episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 23 ottobre 2021 prima del programma Verissimo, raccontano che i telespettatori italiani potranno finalmente assistere al tanto atteso riavvicinamento tra Eda e Serkan, che saranno sempre più complici nonostante l’alleanza stretta tra Selin e Deniz (Sarp Can Köroğlu) per dividerli in modo definitivo.

A questo punto il ricco architetto e la giovane studentessa si divertiranno quando saranno intenti a comporre insieme un terrario: la vicinanza tra i due non passerà inosservata a Selin.

Selin fa credere a Bolat di aver avuto un incidente stradale, Melek e Ceren aiutano Serkan a organizzare una cena per Yildiz

L’addetta alle pubbliche relazioni Selin per riuscire a farsi notare da Serkan metterà in atto un tremendo piano, poiché farà intendere a colui che desidera sposare a tutti i costi di aver avuto un incidente in automobile: la messinscena della perfida donna sembrerà funzionare, poiché il facoltoso imprenditore Bolat si prenderà subito cura della sua ex.

Il giorno seguente Eda cercherà di far ingelosire ancora una volta Serkan tra le mura dell’azienda Art Life, come al solito servendosi della complicità del suo amico d’infanzia Deniz: la mossa della giovane Yildiz darà i suoi frutti, visto che Bolat non perderà tempo per chiedere a Melek (Elçin Afacan) e a Ceren (Melisa Döngel) di aver bisogno del loro aiuto per poter organizzare una sorpresa alla fioraia di cui si è reso conto di essere ancora innamorato nonostante abbia rimosso dalla sua mente ciò che è accaduto nel suo ultimo anno di vita per via della sua amnesia.

Scendendo nel dettaglio, l’obiettivo di Serkan sarà quello di fare una cena romantica con la sua amata. Cosa succederà tra i due protagonisti assoluti dello sceneggiato? Bolat riuscirà a sorprendere Eda?